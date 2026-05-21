Alytaus įmonės direktorė į nusikalstamas schemas įtraukė ir darbuotojus – iš viso teismas kaltais pripažino 21 žmogų

2026 m. gegužės 21 d. 09:02
Lietuvos Respublikos prokurtūra
Gegužės 19 dieną Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį didelės apimties finansinių nusikaltimų byloje, kurioje iš viso nuteistas 21 žmogus – įmonės direktorė ir dar 20 bendrovės darbuotojų. Pagrindinei kaltinamajai inkriminuotas didelės vertės turto pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas bei neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas.
Teismas tenkino bendrovės civilinį ieškinį – iš direktorės priteista daugiau kaip 230 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti.
Bylos duomenimis, nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. vasario mėn. bendrovės direktorė organizavo apgaulingo apskaitos tvarkymo schemą. Veikdama pagal savo pareigas ir kontroliuodama įmonės procesus, ji į šią veiklą įtraukė skirtingas pareigas užėmusius darbuotojus – prekybos direktorę, padalinių vadoves, pardavėjas, kasininkes-pardavėjas, vadybininkę, pamainos vadovę ir kitus žmones.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės apskaitoje buvo registruojami tikrovės neatitinkantys duomenys, ne visos ūkinės ir finansinės operacijos buvo tinkamai įformintos, o dalis veiksmų atlikta taip, kad neatsispindėtų reali bendrovės finansinė padėtis.

Tyrimo duomenimis, į schemą įtraukti darbuotojai pagal savo pareigas atliko skirtingus veiksmus – dalyvavo rengiant apskaitos dokumentus, įforminant pinigines operacijas, administruojant prekybos procesus ir atliekant kitus veiksmus, kurie sudarė sąlygas nuslėpti tikruosius bendrovės finansinius duomenis.
Nustatyta, kad pagrindinė kaltinamoji – bendrovės direktorė – pasisavino daugiau kaip 230 tūkst. eurų bendrovės lėšų.
Teismas įmonės direktorę pripažino kalta dėl didelės vertės turto pasisavinimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo. Jai paskirta galutinė subendrinta 26 tūkst. eurų bauda, iš jos valstybinei institucijai priteista daugiau kaip 37 tūkst. eurų, taip pat tenkintas bendrovės pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo, kuriuo kaltinamoji įpareigota sumokėti daugiau kaip 230 tūkst. eurų.
Kitiems byloje nuteistiems darbuotojams dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo skirtos baudos nuo 5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą buvo atleisti dar 9 žmonės.
Be to, valstybės biudžetui nesumokėta daugiau nei 200 tūkst. eurų mokesčių, kurie teismo sprendimu konfiskuotini.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
