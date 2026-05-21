Alytaus policija demaskavo grupuotę, įtariamą cigarečių gabenimu oro balionais

Šią savaitę Alytaus apskrityje vykusios policijos operacijos metu buvo sulaikyti penki asmenys, įtariami cigarečių su baltarusiškais akcizinių prekių ženklais kontrabanda oro balionais, kontrabandos organizavimu ir disponavimu šiomis kontrabandinėmis prekėmis bei dalyvavimu nusikalstamos grupuotės veikloje.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Alytaus apskrities policijos pareigūnai, tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, trečiadienį atliktų procesinių veiksmų metu buvo sulaikyti keturi 21–56 metų Lazdijų miesto bei rajono gyventojai ir vienas Alytaus miesto gyventojas.
Du iš jų (gim. 1978 m. ir gim. 2002 m.) anksčiau teisti už įvairius nusikaltimus, tarp jų – ir neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, fizinio skausmo sukėlimą.
„Nusikalstamomis veikomis įtariami asmenys bei jų veikimo būdai buvo nustatyti Alytaus apskrities policijos pareigūnų atlikto tyrimo dėka“, – rašoma policijos pranešime.
Trečiadienį atlikus 20 kratų įtariamųjų ir su jais susijusių asmenų gyvenamosiose vietose buvo rasta apie 12 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių (24 dėžės), 25 litrai naminės degtinės, 13 tūkst, eurų grynaisiais pinigais, mobiliojo ryšio telefonai bei SIM kortelės, taip pat kita įranga, susijusi su kontrabandinių cigarečių gabenimu balionais.
Šio tyrimo metu iš neteisėtos apyvartos paimta įvairių kontrabandinių rūkalų, kurių muitinė vertė galimai viršija 900 MGL dydžio sumą.
Sudėtingą policijos operaciją vykdė 40 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus, Nusikaltimų tyrimo skyriaus, Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus bei Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus bei antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo vykdant kontrabandą, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
