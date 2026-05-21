Lietuvos dienaKriminalai

Biržų policija vaikėsi nestojusį „VW Passat“ – neišsiblaivęs vairuotojas sučiuptas po 10 valandų

2026 m. gegužės 21 d. 08:19
Lrytas.lt
Biržų policija trečiadienio naktį vaikėsi nestojusį automobilį „VW Passat“. Automobiliui nuskriejus į griovį, įvykio vietoje sulaikytas girtas keleivis, o dar neišsiblaivęs vairuotojas sučiuptas tik kone po 10 valandų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 20 d. apie 0 val. 40 min. Biržuose, Respublikos g., Biržų r. PK policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW Passat“, kurio vairuotojas padidinęs greitį nuvažiavo.
Persekiojimo metu Biržų r., kelio Papilys-Kvietkai-Vanaginė 7-ame km, automobilis nuvažiavo nuo kelio.
Įvykio vietoje buvo sulaikytas girtas (2,31 prom.) automobilio keleivis (gim. 1995 m.).
Susiję straipsniai
Per automobilių vagių iš Lietuvos gaudynes ir sulaikymą Lenkijoje sužeisti 4 policijos pareigūnai

Per automobilių vagių iš Lietuvos gaudynes ir sulaikymą Lenkijoje sužeisti 4 policijos pareigūnai

Vilniaus rajone nuo policijos pareigūnų sprukusio „VW Golf“ vairuotojo kelionė baigėsi pakelės griovyje

Vilniaus rajone nuo policijos pareigūnų sprukusio „VW Golf“ vairuotojo kelionė baigėsi pakelės griovyje

Iš Latvijos sprukusių nusikaltėlių gaudynes Lietuvoje pratęsė sraigtasparnis, vienas įtariamasis sulaikytas

Iš Latvijos sprukusių nusikaltėlių gaudynes Lietuvoje pratęsė sraigtasparnis, vienas įtariamasis sulaikytas

Gegužės 20 d. apie 10 val. Biržuose, Vytauto g., namuose, rastas ir girtas (1,50 prom.) automobilį vairavęs vyras (gim. 1995 m.).
Pradėta administracinė teisena dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
gaudynėsBiržaigirtas vairuotojas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.