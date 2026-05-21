Biržų policija vaikėsi nestojusį „VW Passat“ – neišsiblaivęs vairuotojas sučiuptas po 10 valandų

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 20 d. apie 0 val. 40 min. Biržuose, Respublikos g., Biržų r. PK policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW Passat“, kurio vairuotojas padidinęs greitį nuvažiavo.
Persekiojimo metu Biržų r., kelio Papilys-Kvietkai-Vanaginė 7-ame km, automobilis nuvažiavo nuo kelio.
Įvykio vietoje buvo sulaikytas girtas (2,31 prom.) automobilio keleivis (gim. 1995 m.).
Gegužės 20 d. apie 10 val. Biržuose, Vytauto g., namuose, rastas ir girtas (1,50 prom.) automobilį vairavęs vyras (gim. 1995 m.).
Pradėta administracinė teisena dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.