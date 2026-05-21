Europolas paskelbė naują pačių ieškomiausių Europos nusikaltėlių sąrašą – čia yra ir lietuviška pavardė

Kaip rašoma Europolo pranešime, kai kurie iš labiausiai ieškomų Europos nusikaltėlių vis dar yra laisvėje, nors už sunkius nusikaltimus jiems buvo skirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės. Ketvirtadienį pradėta nauja tarptautinė kampanija ragina visuomenę padėti tai pakeisti - ketvirtadienį paskelbtame sąraše galima rasti 13 labiausiai Europoje ieškomų nusikaltėlių, kuriems buvo paskirtos ne mažesnės kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, tačiau jie ir toliau slapstosi.
Šioje Europolo kampanijoje dalyvauja 11 šalių teisėsugos institucijos: iš Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Vengrijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos ir Švedijos.
Į šį ieškomiausiųjų sąrašą yra įtraukti bėgliai, kurie jau nuteisti už narkotikų kontrabandą, plėšimus, reketą, žmogžudystes. Kiekviena dalyvaujanti šalis atrinko po vieną nacionaliniu mastu ieškomą nusikaltėlį.
Paviešino tarptautinės narkotikų platinimo grupuotės sulaikymą: nusikaltimo detalės šokiruoja
Europolo pačių ieškomiausiųjų sąrašas
Belgija: 68 metų vyras, nuteistas 29 metams už žmogžudystę.
Čekija: 51 metų ir 65 metų vyari, nuteisti atitinkamai 23 ir 12 metų už narkotikų kontrabandą.
Danija: 25 metų vyras, nuteistas 25 metams už žmogžudystę.
Susiję straipsniai
Estija: 53 metų vyras, nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už narkotikų kontrabandą.
Vengrija: 33 metų vyras, nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje.
Lietuva: 59 metų vyras, nuteistas 13 metų laisvės atėmimo bausme už narkotikų kontrabandą.
Liuksemburgas: 34 metų vyras nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už reketą ir prievartavimą.
Nyderlandai: 35 metų vyras nuteistas 5 metų laisvės atėmimo bausme už pasikėsinimą nužudyti, ginkluotą plėšimą ir prievartavimą.
Lenkija: 62 metų ir 72 metų vyrai, abu nuteisti 8 metams už narkotikų kontrabandą, ginkluotą plėšimą ir dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje.
Rumunija: 39 metų vyras, nuteistas 9 metams už narkotikų kontrabandą.
Švedija: 33 metų vyras, nuteistas 14 metų už nužudymą.
Europolas skatina žmones visoje Europoje atidžiai peržiūrėti „EU Most Wanted“ svetainėje paskelbtas nuotraukas ir pranešti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti tyrėjams. Per ieškomiausių nusikaltėlių platformą informaciją galima pateikti ir anonimiškai.
„Patirtis rodo, kad visuomenės pateikta informacija gali atlikti lemiamą vaidmenį nustatant bėglių buvimo vietą“, - skelbia Europolas.
Jei norite peržiūrėti ieškomiausiųjų nusikaltėlių sąrašą, spauskite čia.
Pasislėpė gavęs leidimą gyventi be apykojės
Iš Europolo sąrašo aiškėja, kad Lietuva į ieškomiausiųjų sąrašą pasirinko įtraukti 59 metų Juozą Pugžlį, nuteistą 13 metų laisvės atėmimo bausme dėl narkotikų kontrabandos iš Ispanijos į Prancūziją.
Kaip pernai spalio mėn. jau skelbė Lrytas, Juozui Pugžliui pasislėpus nuo teismo ir taip pažeidus kardomąją priemonę, jo sumokėtas 30 tūkst. eurų užstatas atiteko Lietuvos valstybei. Vyras slapstosi jau daugiau nei porą metų, o laisvės atėmimo bausme jis buvo nuteistas už akių. Nuosprendis jam įsiteisėjo pernai spalio 24 d.
Du Vilniaus gyventojai – Vitalijus Dudičius ir Juzas Pugžlys buvo nuteisti byloje dėl 3,4 kilogramo kanapių gabenimo iš Ispanijos į Prancūziją. Nusikaltimas buvo įvykdytas 2021 m., po metų byla pasiekė teismą.
J. Pugžlys iš pradžių kurį laiką buvo suimtas, paskui paleistas į laisvę su apykoje, jam buvo paskirtas piniginis užstatas. Vyras nuolat skundėsi, kad elektroninė apykojė kenkia jo sveikatai, teikė su tuo susijusius medicininius dokumentus.
2023 m. rugpjūtį J. Pugžliui leista būti be apykojės – teismas skyrė namų areštą. Tačiau po metų teismui teko skelbti paiešką – vyras dingo ir teisme nepasirodė. Įtarus, kad kaltinamasis pasislėpė užsienyje, buvo išduotas Europos arešto orderis.
Tų pačių metų gruodį teismas priėmė sprendimą šią baudžiamąją bylą nagrinėti J. Pugžliui nedalyvaujant – įstatymas leidžia nagrinėti bylą kaltinamajam nedalyvaujant, kai žmogus pasislepia nuo teismo, vengia į jį atvykti.
Narkotikų kelias iš Ispanijos
Per tyrimą buvo nustatyta, kad nusikaltimo organizatorius J. Pugžlys Vilnuje paskirstė vaidmenis, jis pavedė V. Dudičiui Ispanijoje surasti žmogų, iš kurio atlygintinai įgis narkotines medžiagas ir pakraus pervežimui į automobilyje įrengtą slėptuvę. Narkotikai automobiliu „Fiat Doblo“ turėjo būti nugabenti į Vokietiją.
J. Pugžlys bendrų kelionės išlaidoms davė 1,5 tūkst. eurų, dar 9,4 tūkst. eurų jis davė kanapių įgijimui Ispanijoje.
42 metų V. Dudičius Ispanijoje, Valensijoje, 2020 m. vasarį iš nenustatyto žmogaus nusipirko narkotinių medžiagių ir paslėpė jas automobilyje įrengtoje slėptuvėje.
Pakeliui į Vokietiją, Prancūzijoje muitinės pareigūnai kanapes aptiko po priekinėmis sėdynėmis įrengtoje slėptuvėje. Jas vežęs E. L. buvo sulaikytas. 2021 m. vyras buvo nuteistas, jam skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, visiškai atidedant jos vykdymą. Tuo pačiu nuosprendžiu šiam 26 metų Lietuvos piliečiui paskirta 6 tūkst. eurų muitinės bauda, konfiskuota transporto priemonė ir narkotinės medžiagos bei 5 metus uždrausta atvykti į Prancūziją.
Narkotikų gabenimo kelią aiškinosi ir Lietuvos pareigūnai – jie išsiaiškino ir nusikaltimo organizatorių ir vykdytojus, todėl J. Pugžlys ir V. Dudičius buvo sulaikyti.
V Dudičius jam paskelbtą Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuriuo jis nuteistas 8 metus, buvo apskundęs Lietuvos apeliaciniam teismui. Skundas buvo atmestas. Be to, jam teks susimokėti 479 eurus už advokatą apeliaciniame procese.
Tuo tarpu J. Pugžlys iki šiol yra ieškomas ir ketvirtadienį buvo įvardintas vienu iš ieškomiausių Europos nusikaltėlių.
ieškomiausi nusikaltėliaiEuropolaspaieška
Rodyti daugiau žymių