Įsiteisėjo G. Filipavičiui paskelbtas nuosprendis dėl seksualinės prievartos prieš moteris

„Nuosprendis įsiteisėjo antradienį. Teismas išdavė du vykdomuosius raštus dviem nukentėjusiosioms“, – Eltai sakė Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė.
Viena nukentėjusioji yra Lietuvos pilietė, kita – atvykėlė iš Ukrainos. Moterys buvo įkalintos garažuose 2023 m., nukentėjusiosios buvo pareiškusios 15 ir 25 tūkst. eurų civilinius ieškinius, tačiau teismas joms priteisė mažesnes sumas.
Vienai moteriai G. Filipavičius privalės atlyginti 7 tūkst. eurų, kitai – 15 tūkst. eurų neturtinę žalą. Turėdamos teismo išduotus vykdomuosius raštus, dabar nukentėjusiosios galės minėtus dokumentus pateikti antstoliams, o jie bandys išieškoti teismo priteistas sumas.
Dėl 12 nusikaltimų nuteistam G. Filipavičiui – naujas įkalinimo nuosprendis
Abiejose bylose – mergaitės pagrobimo ir moterų prievartavimo – nukentėjusiesiems priteista sumokėti iš viso apie 122 tūkst. eurų. Mergaitės pagrobimo byloje, kurioje jis buvo nuteistas anksčiau, teismas nutarė mažametei nukentėjusiai iš G. Filipavičiaus priteisti 70 tūkst. eurų neturtinės žalos, taip pat po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista kiekvienam iš mergaitės tėvų.
Nuteistasis neturi brangaus turto, kurį realizavus būtų galima sumokėti žalą visoms nukentėjusiosioms. Garažai, kuriose per prievartą buvo laikoma mergaitė ir moterys, G. Filipavičiui nuosavybės teise nepriklausė, jie yra jo artimųjų nuosavybė.
ELTA primena, kad 2024 m. sausį G. Filipavičius Kaune, gatvėje, pagrobė į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Susiję straipsniai
Kaune atversta antra mergaitės pagrobėjo G. Filipavičiaus byla: teismo salėje – šiurpūs šaldytuve laikytos moters prisiminimai
Mergaitę pagrobęs serijinis Kauno monstras išgirdo nuosprendį antroje byloje: garažuose kankino dvi moteris
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
Nors G. Filipavičiui buvo nustatytas psichikos sutrikimas, tačiau teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad nusikaltimo padarymo metu jis galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.
Nagrinėjant mergaitės pagrobimo bylą Kauno apygardos teisme apklausti ekspertai savo išvadas patvirtino.