Marijampolėje girtas ir beteisis vairuotojas sukėlė avariją ir paspruko iš įvykio vietos

2026 m. gegužės 21 d. 10:12
Marijampolės policija aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet girtas ir beteisis vairuotojas sukėlė avariją ir iš įvykio vietos paspruko.
Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, gegužės 20 d. apie 20 val. 37 min. Marijampolėje, Tyliosios g. ir Vilkaviškio g. sankryžoje, automobilis „Audi“, vairuojamas girto, teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 1999 m.), kliudė automobilį „Toyota CH-R“, kurį vairavo blaivi moteris (gimusi 1984 m.) ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Vėliau automobilį vairavusį vyrą suradus, jam nustatytas 1,94 prom. girtumas.
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui be kita ko gresia iki metų kalėjimo.
