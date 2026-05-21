Marijampolės savivaldybėje policija po gaudynių sučiupo 10 mikroautobusu vežtų migrantų ir vairuotoją

Išgirdę garsines tarnybinių policijos automobiliš sirenas ir išbėgę lauk vietiniai suskaičiavo net septynis policijos automobilius, kurie užblokavo šalikelėje sustojusį mikroautobusą.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Ieva Petrulevičienė sakė, kad Marijampolės policininkai savo kolegoms iš Kauno apskrities padėjo sulaikyti automobilį, kuriuo buvo gabenami migrantai.
Šis automobilis nuo Kauno pusės važia Lenkijos sienos link.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis patvirtino, kad kad policija pasieniečiams perdavė dešimt Buktos kaime sulaikytų nelegalių migrantų ir jos vežusio automobilio „Chrysler“ vairuotoją.
Kai kurie neteisėti migrantai neturėjo asmens dokumentų.
Tikėtina, kad nelegalūs migrantai buvo vežami iš Latvijos.
Dėl neteisėto asmenų gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas.
