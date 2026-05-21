Nuo sukčių nukentėjo du senyvi vilniečiai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 20 d. gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 9 val. Vilniaus r., vyrui (gim. 1938 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo apie 10 000 eurų.
Pinigus senolis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat gegužės 20 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 9 val. Vilniuje, vyrui (gim. 1942 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę poliklinikos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2 500 eurų.
Pinigus vyras atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
