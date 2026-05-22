Į Milaną išskristi prieglobsčio „prašytojui“ nepavyko – pasieniečiai grąžins jį latvių kolegoms

Pirmadienį Vilniaus oro uoste patruliavusiems VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnams kilo įtarimas dėl Šengeno išvykimo terminale savo reiso laukiančio svetimšalio.
Į Milaną (Italija) planavęs vyras pasieniečiams pateikė iki 2030-ųjų kovo galiojantį leidimą laikinai gyventi Italijoje, kuris, įtariama, yra klastotas.
Savo mobiliajame telefone jis turėjo skaitmeninę įlaipinimo kortelę.
VSAT pareigūnai šį keleivį sulaikė.
Vyras pasieniečiams prisistatė 21-erių Maroko piliečiu, savo žodžius patvirtindamas šios valstybės piliečio paso nuotrauka savo telefone.
Asmens daiktų apžiūros metu tarp migranto daiktų rastas Latvijoje jam išduotas užsieniečio prieglobsčio prašytojo pažymėjimas.
Vyras prisipažino pabėgęs iš vieno prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centrų Latvijoje, siekdamas patekti į Ispaniją, kur gyvena jo artimieji.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Maroko pilietis atsidūrė areštinėje. Antradienį teismas jam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Tai laukia ir marokiečio, tik, žinoma, po to, kai jo baudžiamojoje byloje įsiteisės teismo nuosprendis.
