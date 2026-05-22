Į sukčių pinkles patekę Vilniaus ir Kauno rajono gyventojai prarado 52 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1935 m.).
91 metų moteris pareiškė, kad tą pačią dieną apie 10.30 val. Vilniuje, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė poliklinikos darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiai iš senolės išviliojo 20 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1940 m.).
86 metų nukentėjusioji pareiškė, kad tą pačią dieną apie 9 val. Vilniuje, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstamas asmuo. Jis kalbėjo rusų kalba ir prisistatė policijos darbuotoju. Skambinusysis apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.
Į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1957 m.).
69 metų moteris pareiškė, kad gegužės 12 d. Kauno rajone, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris. Ji kalbėjo rusų kalba ir prisistatė banko darbuotoja. Ji apgaulės būdu išviliojo 17 tūkst. eurų.
Dėl minėtų sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.