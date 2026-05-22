Masinės muštynės Kazlų Rūdos daugiabutyje – peiliu sužaloti du jų dalyviai

Tuo metu kaip įtariamieji buvo sulaikyti keturi blaivūs vyrai, jie uždaryti į areštinę.
Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko vėlų ketvirtadienio vakarą, apie 23.40 val. Kazlų Rūdoje, Maironio gatvėje, daugiabučiame name, bendrojo naudojimo patalpoje.
Tarp grupės asmenų kilo konfliktas, per jį peiliu buvo sužaloti du neblaivūs asmenys: vyras (gim. 1997 m.) ir vyras (gim. 1992 m.).
Pirmajam buvo nustatytas 1,14 promilės girtumas, antrajam – 2,03 promilės girtumas.
Suteikus medicinos pagalbą, nukentėjusieji gydomi ambulatoriškai.
Įtariamieji – vyras (gim. 2002 m.), vyras (gim. 2000 m.), vyras (gim. 1997 m.) ir vyras (gim. 1992 m.) – uždaryti į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
