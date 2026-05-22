Panevėžio rajone smurtą patyrė mažametis, Radviliškyje – nepilnametis

19 val. 30 min. buvo pranešta, kad Panevėžio rajone, Burvelių kaime, tiksliai nenustatytu laiku namuose moteris (gim. 1997 m.) ir vyras (gim. 1998 m.) sukėlė fizinį skausmą mažamečiui (gim. 2015 m.).
Taip pat buvo gautas pranešimas, kad antradienį Radviliškyje, J. Jaramino gatvėje esančiame name, vyras, gim. 1987 m., smurtavo prieš nepilnametį, gim. 2019 m. Nukentėjusysis po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
RadviliškisPanevėžio rajonasSmurtas
Rodyti daugiau žymių