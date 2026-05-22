Pasieniečiai Zarasų rajone sulaikė du latvius: automobilyje – tūkstančiai pakelių nelegalių cigarečių

2026 m. gegužės 22 d. 18:19
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Zarasų rajone pasieniečiai su įkalčiais sulaikė du Latvijos piliečius, automobiliu gabenusius 60 tūkst. cigarečių pakelių su baltarusiškomis banderolėmis.
Ketvirtadienį vakare VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Utenos policija, Zarasų rajone, kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis, sustabdė patikrinti automobilį „Renault Master“. Krovininį mikroautobusą su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 43-ejų Latvijos pilietis, kartu važiavo 48-erių jo tautietis.
Automobilio krovinių skyriuje pasieniečiai rado 60 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Latvijos piliečiai buvo sulaikyti ir atsidūrė areštinėje. Po apklausų bus kreiptasi į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.
Automobilis „Renault Master“ ir baltarusiškos cigaretės laikinai saugomi viename iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės padalinių.
