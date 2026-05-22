Pasieniečiams įkliuvo su krūva pinigų iš Lietuvos į Baltarusiją sprukti pasiruošęs Lenkijos pilietis

2026 m. gegužės 22 d. 10:48
VSAT
Druskininkų pasieniečiai maždaug už 200 metrų nuo sienos su Baltarusija sulaikė Lenkijos pilietį.
Jis turėjo savadarbes kopėčias ir ketino jomis perlipti Lietuvos pusėje įrengtą fizinį barjerą bei neteisėtai patekti į Baltarusiją. Užsienietis turėjo grynųjų JAV doleriais ir Lenkijos zlotais – šios valiutos vertė yra beveik 60 tūkst. eurų.
Trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis valstybės sienos apsaugos zonoje netoli Jaskonių kaimo (Druskininkų sav.), miškingoje vietovėje, užfiksavo tikėtiną pažeidimą.
Į šią vietą žaibiškai atvykusi pasienio sargyba už 200 metrų nuo valstybės sienos linijos sulaikė vyrą.

Jis VSAT pareigūnams pateikė tapatybės kortelę, iš kurios paaiškėjo, jog sulaikytasis yra 44-erių Lenkijos pilietis.
Įvykio vietoje Druskininkų pasieniečiai surado užsieniečio dviratį, krepšius, miegmaišį ir asmeninius daiktus. Vyras taip pat turėjo plaktuką, peilių, vinių.
Viename jo krepšyje kurorto pasieniečiai aptiko į vokus sudėtus JAV dolerių ir Lenkijos zlotų banknotus. Bendra šios valiutos vertė – beveik 60 tūkst. eurų.
Prie sulaikymo vietos VSAT pareigūnai rado ir medines savadarbes kopėčias.
Lenkijos pilietis paaiškino ketinęs jomis įveikti nuo migrantų iš Baltarusijos skirtą apsisaugoti ir Lietuvos pusėje įrengtą fizinį barjerą. Jį sudaro apsauginė tvora ir koncertinos piramidė.
Taip užsienietis planavo patekti į Baltarusiją.
Sulaikytą Lenkijos pilietį pasieniečiai uždarė į areštinę.
Dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti valstybės sieną ir gabenti kontrabandą (pinigus) VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Griežčiausia už tokias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Ketvirtadienį teismas Lenkijos piliečiui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui.
Sulaikyti pinigai saugomi Varėnos pasienio rinktinėje.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiLenkijos pilietis
