Lietuvos dienaKriminalai

Per savaitę sulaikyti trys Lietuvos piliečiai, bandę skraidinti dronus draudžiamose zonose

2026 m. gegužės 22 d. 18:14
Viešojo saugumo tarnyba
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai ir toliau aktyviai vykdo bepiločių orlaivių kontrolę bei reaguoja į nesankcionuotus skrydžius draudžiamose zonose. Šią savaitę du pažeidimai užfiksuoti šalia oro uostų.
Gegužės 18 d. apie 13 val. 20 min. draudžiamoje zonoje prie Vilniaus oro uosto buvo sulaikytas nesankcionuotai bepilotį orlaivį valdęs Lietuvos Respublikos pilietis. Vyras aiškino, kad filmavo renginį.
Kitas panašus atvejis įvyko gegužės 19 d. apie 11 val. 40 min. draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Ten taip pat buvo sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris teigė droną pakėlęs norėdamas iš paukščio skrydžio nufilmuoti parduodamą nekilnojamąjį turtą.
Oro uostų veikla dėl šių incidentų sutrikdyta nebuvo.
Tą pačią dieną apie 21 val. 20 min. Vilniuje, draudžiamoje zonoje prie energetikos infrastruktūros objekto „Litgrid“, mūsų pareigūnai sulaikė dar vieną Lietuvos Respublikos pilietį. Jis aiškino norėjęs išbandyti naują pirkinį ir nufilmuoti saulėlydį.
Visais šiais atvejais pradėtos administracinės teisenos. VST primena, kad bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uostų ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę.
