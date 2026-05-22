Lietuvos dienaKriminalai

Po didžiulio masto operacijos prieš kontrabandininkų gaują Šalčininkuose – spaudos konferencija Grupuotei gali priklausyti valdininkai ir pareigūnai

2026 m. gegužės 22 d. 09:16
Policijos departamente penktadienio rytą rengiama spaudos konferencija apie didžiulio masto teisėsaugos operaciją Šalčininkuose prieš cigarečių kontrabandininkų grupuotę, kuriai galimai priklauso vietos savivaldybės valdininkai, pasieniečiai, kriminalinio pasaulio veikėjai. Kratos, portalo lrt.lt šaltinių duomenimis, buvo atliktos ir Šalčininkų policijos komisariate.
Daugiau nuotraukų (5)
Konferencijoje dalyvauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša ir policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Generalinės prokuratūros operacija prasidėjo antradienį, buvo tęsiama ir ketvirtadienį: vyko kratos, sulaikymai, įkalčių paėmimas.
Kratos buvo surengtos Šalčininkų rajono savivaldybėje, kitose institucijose, taip pat įtariamųjų būstuose. Iš viso buvo sulaikyti mažiausiai 7 asmenys.
Susiję straipsniai
Teismui perduota byla dėl oro balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių

Teismui perduota byla dėl oro balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių

Per savaitę širvintiškio namuose policija atliko dvi kratas – abu kartus rastos kontrabandos slėptuvės

Per savaitę širvintiškio namuose policija atliko dvi kratas – abu kartus rastos kontrabandos slėptuvės

Dėl kontrabanda iš Baltarusijos atplukdytą cigarečių – teistumai ir baudos

Dėl kontrabanda iš Baltarusijos atplukdytą cigarečių – teistumai ir baudos

Portalui lrt.lt įvykių prie daugiabučio liudininkas teigė, kad „Aro“ pareigūnai iš namo išsivedė vyrą, o tada buvo išvežtas prabangus „Mercedes Benz“ automobilis, kurio numeriai – „3AKOH“. Pasak liudininko, vėliau pareigūnai išsivedė ir moterį.
Kaip nurodė portalo „Delfi“ šaltiniai, „Mercedes Benz“ automobilis su numeriais, reiškiančiais „įstatymas“, priklauso pasienietei ir jos vyrui. Pareigūnai sulaikė juos abu.
Taip pat dar sulaikytas vienas savivaldybės darbuotojas. Pasak delfi.lt, sulaikytas ir vietinių kontrabandininku įvardijamas vyras.
Dalis sulaikytųjų yra žinomi teisėsaugai iš ankstesnių laikų.
KontrabandaCigaretėsnusikalstama grupuotė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.