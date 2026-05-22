Konferencijoje dalyvauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša ir policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Generalinės prokuratūros operacija prasidėjo antradienį, buvo tęsiama ir ketvirtadienį: vyko kratos, sulaikymai, įkalčių paėmimas.
Kratos buvo surengtos Šalčininkų rajono savivaldybėje, kitose institucijose, taip pat įtariamųjų būstuose. Iš viso buvo sulaikyti mažiausiai 7 asmenys.
Portalui lrt.lt įvykių prie daugiabučio liudininkas teigė, kad „Aro“ pareigūnai iš namo išsivedė vyrą, o tada buvo išvežtas prabangus „Mercedes Benz“ automobilis, kurio numeriai – „3AKOH“. Pasak liudininko, vėliau pareigūnai išsivedė ir moterį.
Kaip nurodė portalo „Delfi“ šaltiniai, „Mercedes Benz“ automobilis su numeriais, reiškiančiais „įstatymas“, priklauso pasienietei ir jos vyrui. Pareigūnai sulaikė juos abu.
Taip pat dar sulaikytas vienas savivaldybės darbuotojas. Pasak delfi.lt, sulaikytas ir vietinių kontrabandininku įvardijamas vyras.
Dalis sulaikytųjų yra žinomi teisėsaugai iš ankstesnių laikų.
