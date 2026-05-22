Procesą dėl oro balionais per valstybės sieną atskraidintų cigarečių prokuroras siūlo užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe su Rusijos Federacijoje nenustatytais asmenimis, pagal išankstinį susitarimą iki 2025 m. lapkričio 20 d., Kauno raj. sav., Kėdainių sen. prieigose, neįformindami jokių įgijimo dokumentų, įgijo akcizais apmokestinamas prekes, paženklintas Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.
Nustatyta, kad asmenys kontrabandiniais balionais iš Rusijos Federacijos įgijo cigarečių, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė beveik 30 tūkst. eurų.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą asmenys kaltę pripažino visiškai. Įvertinęs aplinkybių visumą tyrimui vadovavęs prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokuroras prašo teismo 6 asmenis pripažinti kaltais padarius nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalyje, 199–2 straipsnio 2 dalyje, ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti nuo 200 MGL iki 500 MGL dydžių baudas, įskaitant suėmime išbūtą laiką.
Prokuroras prašo konfiskuoti kaip nusikaltimo priemones ir rezultatą du automobilius, mobiliojo ryšio telefonus, termovizorius, žibintuvėlius, kaukes bei kitus daiktus, pritaikytus tokio pobūdžio nusikaltimams vykdyti.
Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams.
