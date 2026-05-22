Tačiau tai – dar ne viskas. Viena kaltinamųjų, 54 metų Skaistė Matijošaitienė baudžiamojon atsakomybėn patraukta ir dėl šuns pasmaugimo, kurio kūnas vėliau buvo sudegintas krosnyje.
Kartu su S. Matijošaitienė teisiamas ir jos 57 metų vyras Aidas Matijošaitis.
Nužudytasis – buvęs S. Matijošaitienės gyvenimo draugas.
Prokuroras pateikė daugiau informacijos apie vieną iš įtariamųjų: galėjo būti tyčinis nužudymas
Pareigūnai įtaria, kad nusikaltimas buvo iš anksto suplanuotas – po išsiskyrimo moteris degė pykčiu buvusio draugo atžvilgiu ir siekė jam atkeršyti neva už praeityje padarytas skriaudas. Ištekėjus už kito vyro, neapykanta buvusiajam niekur nedingo.
Matijošaičiai nuosprendžio laukia už grotų – ketvirtadienį jų suėmimas Kauno apygardos teisme buvo pratęstas 3 mėnesiams. Ikiteisminis tyrimas šiuo metu jau yra baigtas – byla teisme turėtų būti atversta liepą.
Pakvietė į svečius
Vienas žiauriausių pastarojo dešimtmečio nusikaltimų Marijampolėje, o veikiausiai ir visoje Lietuvoje, buvo įvykdytas 2025 metų birželio 3 dieną.
Policijos suvestinėse kraupios detalės nebuvo paminėtas – paminėta žmogžudystė, nutylint apie nupjautas pėdas ir kitus nesuvokiamo žiaurumo faktus.
Daug kartų praeityje už smurtą bei kitus nusikaltimus teisti Skaistė ir Aidas Matijošaičiai, prokuratūros duomenimis, egzekuciją surengė savo namuose Vytauto gatvėje, iš kelių butų susidedančiame nuosavame name. Jiedu gyveno savivaldybei priklausančiame socialiniame būste.
Po išgertuvių S. Matijošaitienė paskambino savo buvusiam sugyventiniui iš to paties miesto ir pakvietė jį į svečius – neva reikia aptarti asmeninius reikalus.
Nieko bloga neįtardamas, vyriškis neilgai trukus peržengė buvusios draugės namų slenkstį.
Tuo momentu jis net nenujautė patekęs į baisius spąstus.
Perpjovė ir gerklę
Šeimininkai puolė mušti pas juos atvykusi svečią. Smurto proveržis peraugo į ypatingą brutalumą.
Auka buvo neblaivi – tai apsunkino pasipriešinimo galimybes.
Teisėsaugos duomenimis, A. Matijošaičiui laikant vyriškį, kad jis negalėtų pabėgti arba priešintis, S. Matijošaitienė peiliu nupjovė jam abi pėdas.
Po to aukai buvo perpjauta gerklė – medicinos ekspertų nuomone, tai buvo padaryta, užpultajam jau mirtinai nukraujavus, kai jam buvo nupjautos galūnės.
„Kraujavimas buvo labai stiprus. Bute buvo aptikti kraujo klanai“, – naujienų portalui Lrytas pasakojo šaltiniai.
Pagalbą iškvietė tik po paros
Po egzekucijos smurtautojai kviesti pagalbos neskubėjo.
Tik praėjus maždaug parai nuo nusikaltimo, 2025 metų birželio 4-osios popietę S. Matijošaitienė surinko telefonu numerį 112, tačiau apie žmogžudystę ir kankinimus net neužsiminė.
„Pas mane namuose numirėlis – bijau ten eiti“, – ištarė moteris BPC darbuotojai.
Pamatę auką be pėdų, medikai ir policininkai nuščiuvo iš siaubo – net ilgametę patirtį turintys pareigūnai anksčiau tokių sadistiškų padarinių nebuvo regėję.
Apžiūrėdami nusikaltimo vietą, kriminalistai dar kartą buvo šokiruoti – krosnyje jie aptiko sudegintą šuns kūną.
„Šuo mane suerzino, todėl aš jį pasmaugiau ir įmečiau į krosnelę“, – apie egzekuciją prieš savo augintinį pareigūnams pareiškė S. Matijošaitienė.
Gresia kalėjimas iki gyvos galvos
Nors auka turėjo garsiai šaukti iš nežmoniško skausmo, kaimynai tvirtino triukšmo negirdėję.
Pareigūnai tą pačią dieną sulaikė abu girtus įtariamuosius ir uždarė juos į areštinę.
Dar po dviejų dienų jie buvo suimti ir belangėje yra uždaryti iki šių dienų.
Kauno prokuroras Tomas Stelionis portalui Lrytas patvirtino, jog prieš sutuoktinius yra surinkta pakankamai svarių įrodymų.
Prispirti įkalčių, Matijošaičiai ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino.
Jiems gresia kalėjimas nuo 8 metų iki gyvos galvos.
Pirmas posėdis Kauno apygardos teisme turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau dėl nukentėjusiųjų advokato užimtumo jis buvo atidėtas.
Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti 4 aukos šeimos nariai, pateikę keliasdešimties tūkstančių eurų ieškinį dėl žalos atlyginimo.
