Lietuvos dienaKriminalai

Anykščių r. sodyboje rastas neteisėtai laikytas medžioklinis šautuvas

2026 m. gegužės 23 d. 10:59
Lrytas.lt
Anykščių r. sodyboje apsilankę pareigūnai rado čia neteisėtai laikomą medžioklinį šautuvą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 22 d. apie 10 val. Anykščių r., Sviesteliškio kaime, vyro (gim. 1950 m.) sodyboje rastas ir paimtas šeimininko neteisėtai laikomas lygiavamzdis medžioklinis šautuvas „IŽ“ bei dėtuvė, kurioje buvo 6 šoviniai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
