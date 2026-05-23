Lietuvos dienaKriminalai

Per parą Šalčininkų r. sumušti keturi nepilnamečiai

2026 m. gegužės 23 d. 11:08
Lrytas.lt
Vilniaus apskrities policiją praėjusią parą pradėjo kelis naujus ikiteisminius tyrimus dėl smurto prieš nepilnamečius. Vienas nepilnametis nukentėjo Trakų rajone ir net keturi – Šalčininkų rajone.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 22 d. apie 14 val. 09 min. Šalčininkų r., mokykloje, konflikto metu, buvo sumuštas nepilnametis (gim. 2010 m.). 
Taip pat gegužės 22 d. apie 19 val. 44 min. gautas pranešimas, kad iš Trakų r. į ligoninę atvežtas ir paguldytas nepilnametis (gim. 2009 m.), kurį tą pačią dieną apie 17 val. sumušė iš matymo pažįstamas žmogus.
Tą pačią dieną apie 22 val. 38 min Šalčininkų r., konflikto metu, moteris (gimusi 1983 m.) ir vyras (gim. 1978 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš kitą moterį (gimusi 1987 m.) ir du nepilnamečius (gimę 2012 m. ir 2016 m.). 
Susiję straipsniai
Dėl smurto prieš nepilnametį Vilniuje sulaikytas vyras

Dėl smurto prieš nepilnametį Vilniuje sulaikytas vyras

Plinta žiaurus vaizdo įrašas iš Skuodo mokyklos tualeto: direktorius sako, kad to dar nėra buvę

Plinta žiaurus vaizdo įrašas iš Skuodo mokyklos tualeto: direktorius sako, kad to dar nėra buvę

Vilniaus r. pora įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – mergaitė pati pasipasakojo mokykloje

Vilniaus r. pora įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – mergaitė pati pasipasakojo mokykloje

Apie 23 val. 05 min. Šalčininkų r., viešoje vietoje, buvo sumuštas nepilnametis (gim. 2009 m.), kuris pristatytas į ligoninę. 
Visi įvykiai tiriami.
smurtas prieš vaikusŠalčininkų rajonasTrakų rajonas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.