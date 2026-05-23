Per parą Šalčininkų r. sumušti keturi nepilnamečiai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 22 d. apie 14 val. 09 min. Šalčininkų r., mokykloje, konflikto metu, buvo sumuštas nepilnametis (gim. 2010 m.).
Taip pat gegužės 22 d. apie 19 val. 44 min. gautas pranešimas, kad iš Trakų r. į ligoninę atvežtas ir paguldytas nepilnametis (gim. 2009 m.), kurį tą pačią dieną apie 17 val. sumušė iš matymo pažįstamas žmogus.
Tą pačią dieną apie 22 val. 38 min Šalčininkų r., konflikto metu, moteris (gimusi 1983 m.) ir vyras (gim. 1978 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš kitą moterį (gimusi 1987 m.) ir du nepilnamečius (gimę 2012 m. ir 2016 m.).
Susiję straipsniai
Apie 23 val. 05 min. Šalčininkų r., viešoje vietoje, buvo sumuštas nepilnametis (gim. 2009 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Visi įvykiai tiriami.