Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

2026 m. gegužės 23 d. 10:34
Lrytas.lt
Panevėžio rajone bandant sulaikyti smurtu artimoje aplinkoje įtariamą vyrą, nukentėjo pareigūnė. Jai prireikė medikų pagalbos. Į ligoninę paguldytas ir policininkę sužalojęs įtariamasis.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 22 d. apie 19 val. 38 min. Panevėžio r., Liūdynės kaime, policijos pareigūnams sulaikant įtariamąjį (gim. 1989 m.) dėl smurto artimoje aplinkoje, šis pradėjo priešintis.
Besipriešindamas vyras sužalojo Panevėžio m. ir r. PK pareigūnę (gimusi 2000 m.), kuriai suteikus medicinos pagalbą išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
Sutramdytas įtariamasis paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
