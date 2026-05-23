Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento Kauno teisme, kai teisiamasis sudaužė apsauginį stiklą

„Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepagarbos teismui ir viešosios tvarkos pažeidimo“, – Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Kauno apygardos teismas pirmadienį pranešė, kad incidentas įvyko per baigiamąsias kalbas byloje, susijusioje su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų disponavimu ir organizuotu jų gabenimu į Marijampolės kalėjimą.
Anot teismo, teisiamasis agresyviai reagavo į teismo procesą: sviedė į teisėją segtuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, skyrusį teisiamąjį nuo teismo salės.
Šis vyras, anksčiau 9 kartus teistas už smurtinius, turtinius bei su narkotinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus, posėdžio metu reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Vyras ėmė elgtis agresyviai, išgirdęs, kad minėtas jo prašymas nebuvo tenkintas.
Į teismą vyrą atvežė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, vyro rankos antrankiais teisme nebuvo surakintos. Kaltinamasis stiklu teismo salėje atitvertoje erdvėje sėdėjo vienas.
Neoficialiomis Eltos žiniomis, segtuvą į teisėją metė kaltinamasis Remigijus Meška. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Teisiamasis buvo atvežtas iš Marijampolės kalėjimo, kur atlieka bausmę, tad jis suimamas ar sulaikomas po incidento nebuvo.
Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė sakė, kad šis incidentas yra signalas apie tai, jog teismų saugumo situacija yra kritinė. Ji pabrėžė, jog šiai sričiai būtina skirti adekvatų finansavimą.
„Teisėjų taryba finansavimo teismų saugumo užtikrinimui prašo nuo 2019 metų. Kiekvienais metais rezultatas tas pats – 0 (nulis) eurų“, – „Facebook“ skelbė D. Bublienė.
Anot jos, dauguma Lietuvos teismų iki šiol neturi jokios nuolatinės fizinės apsaugos, o viename teisme, kuriame naudojamas arkinis metalo detektorius, kas savaitę aptinkama po maždaug 5 pavojingus daiktus, kuriuos proceso dalyviai bando įsinešti į teismą: peilius, plaktukus, atsuktuvus, skutimosi peiliukus.
Išpuolis Kauno apygardos teisme yra ne pirmas atvejis, kai teisiamieji teisme elgiasi agresyviai.
ELTA primena, kad praėjusių metų sausį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas po to, kai Kauno apylinkės teisme vykusio posėdžio metu buvo sumušta teisėja. Jai skelbiant nutartį, kuria atmestas kaltinamojo prašymas dėl laikino asmens dokumento grąžinimo, kaltinamasis reagavo agresyviai – paeiliui į teisėją metė tris kėdes.
Vėliau, iškvietus policijos pareigūnus pagalbos mygtuku ir teisėjai su sekretore bandant iš posėdžių salės pasitraukti, pasivijęs teisėją kaltinamasis jai dar smogė kumščiu. Teisėja patyrė sumušimus, ji buvo apžiūrėta į įvykio vietą atvykusių medikų.
Įtariamasis sulaikytas konvojaus pareigūnų.
