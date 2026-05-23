Reidas Vilniuje: promilių prie vairo pripūtusiam 17-mečiui teko skambinti mamai – turėjo pasiimti ne tik sūnų, bet ir jo automobilį

Penktadienio popiete reidą pradėję Vilniaus kelių policijos pareigūnai Eišiškių pl. sučiupo automobilį „Toyota“ vairavusį beteisį vairuotoją, Kadangi vyras įkliuvo jau ne pirmą, jo automobilis iš reido vietos techninės pagalbos sunkvežimiu buvo išgabentas į saugomą aikštelę.
Dar vienas beteisis vairuotojas įkliuvo Naujininkuose, Pelesos g. ir Tyzenhauzų g. sankirtoje.
Pavakare pareigūnai automobilius tikrino Ateities g. ir čia jiems įkliuvo pirmasis girtas vairuotojas. Automobilio „Peugeot“ vairavęs vyras (gim. 1985 m.) pirmu pūtimu į alkotesterį pripūtė 0,52 prom., antru – 0,46 prom.
Čia pat įkliuvo ir dar du beteisiai vairuotojai – Vilniuje gyvenantis pakistanietis bei automobilį „Mercedes-Benz“ vairavęs Lietuvos pilietis. Pastarasis teises yra praradęs prieš 7 metus. Tąkart jis susimokėjo visas jam skirtas baudas, tačiau pasibaigus draudimo vairuoti terminui, teisių nesusigrąžino. Nuo to laiko vyras toliau viruoja neturėdamas tam teisės ir pareigūnams dėl to įkliuvo jau ne pirmą kartą.
Promilių pripūtė nepilnametis vairuotojas
Reidui persikėlus į Ukmergės g., čia su kvapu įkliuvo 17-metis vairuotojas. Vaikinas į reidą atriedėjo mažu automobiliuku „Aixam“, kurį vėliau pasakojo nusipirkęs Prancūzijoje. Šiuos automobilius gali vairuoti ir nepilnamečiai, išsilaikę teisęs ir įgiję AM kategoriją.
Paprašytas papūsti į alkotesterį, nors ir tvirtino, kad alkoholio nevartojo, nepilnametis pirmu pūtimu pripūtė 0,35 prom., antru – 0,23 prom.
Pasak pareigūnų, šiuo atveju vairuotojui tolerancijos riba (patirusiems vairuotojams ji yra 0,40 prom.) negalioja, jis turėjo būti visiškai blaivus. Tad toliau vairuoti jam nebuvo leista, 17-metis turėjo skambinti mamai, kad ši atvažiuotų ir iš reido vietos pasiimtų ne tik sūnų, bet ir jo automobilį.
Apie girtą vairuotoją pranešė pravažiuojantys žmonės
Geležinio Vilko g. vieni pareigūnai matavo automobilių greitį, kiti kitoje gatvės pusėje tikrino vairuotojų blaivumą. Pirmieji čia sugavo penkis rimčiau greitį viršijusius automobilių vairuotojus ir vieną motociklininką, leistiną greitį (šioje vietoje jis yra 80 km/val.) viršijusį daugiau nei 50 km/val. Dėl to jam gresia kuriam laikui atsisveikinti su teisėmis.
Kitoje gatvės pusėje vairuotojų blaivumą tikrinę pareigūnai girtų vairuotų čia neaptiko, tad gerokai po vidurnakčio nusprendė reidą baigti. Kai policininkai jau ruošėsi išvažiuoti, prie jų sustojo pro šalį važiavęs vyras.
„Kaip gerai, kad jus pamačiau, nes jau galvojau skambinti 112. Ką tik čia pravažiavo „VW Passat“. Jis vinguriuoja po visą kelią, vairuotojas gali būti girtas“, – informavo vyriškis.
Gavus šią informaciją, vienas pareigūno ekipažas iš karto nusivijo nurodytą automobilį. Molėtų pl. ir Skersinės g. sankirtoje „VW Passat“ buvo sustabdytas.
Paaiškėjo, kad liudininkas buvo teisus, automobilio vairuotojas buvo smarkiai apgirtęs. Pirmu pūtimu į alkotesterį jis pripūtė 2,54 prom., antru – 2,53 prom. Tai jau girtumas, dėl kurio pradedamas ikiteisminis tyrimas. Vyrui be kita ko dabar gali grėsti ir iki metų kalėjimo.
Per į reidą taip pat buvo patikrinti ir keli vairuotojai, vartoję alkoholio, bet leistinos normos neviršiję. Jiems buvo leista važiuoti toliau.
