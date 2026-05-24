Girta moteris Akmenės r. važiuodama automobiliu smurtavo prieš kitą moterį ir vaiką

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, gegužės 23 d. apie 21 val. 40 min. Akmenės r., Kviečlaukio kaime, važiuojant automobiliu, girta (2,46 prom.) moteris (gimusi 1981 m.), smurtavo prieš kitą moterį (gimusi 1959 m.) ir berniuką (gim. 2012 m.).
Nukentėjusiuosius apžiūrėjo medikai, į ligoninę jų nevežė.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fiziniu smurto sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojesmurtas prieš vaikągirta moteris
Rodyti daugiau žymių