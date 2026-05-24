Lietuvos dienaKriminalai

Girtas Prienų r. gyventojas grasino susprogdinti daugiabutį, jei policija nesurinks bičių

2026 m. gegužės 24 d. 09:03
Lrytas.lt
Visos Prienų r. gelbėjimo tarnybo sšeštadienio pavakare buvo sukeltos ant kojų po to, kai iš vietos gyventojo sulaukė grasinimų susprogdinti daugiabutį. Vyras reikalavo, kad policija „surinktų bites“.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 17 val. 58 min. visos Prienų r. gelbėjimo tarnybos išsiųstos į Jiezno seniūniją, Vėžionių kaimą, Mokyklos g. Pagalbos telefonu buvo gautas vyro pranešimas, kad jis susprogdins namą dujų balionu, jei policija nesurinks bičių.
Atvykus gelbėtojams, medikams ir policijai paaiškėjo, kad vyras grasina susprogdinti aštuonių butų, dviejų aukštų namą.
Po pranešėjo langu buvo rastas vabzdžių lizdas, vabzdžiai skraidė aplinkui.
Susiję straipsniai
Girtas vyras Kupiškyje moteriai grasino nužudymu

Girtas vyras Kupiškyje moteriai grasino nužudymu

Panevėžio rajone vyras ginklu grasino susidoroti su aplinkiniais

Panevėžio rajone vyras ginklu grasino susidoroti su aplinkiniais

Po girto klaipėdiečio pasišvaistymo pistoletu jo namuose atlikta krata – rastas ginklų arsenalas

Po girto klaipėdiečio pasišvaistymo pistoletu jo namuose atlikta krata – rastas ginklų arsenalas

Pats pranešėjas, pasak gelbėtojų, buvo neadekvatus, girtas, vis grasino susprogdinti namą. Atvykę policijos pareigūnai jį išsivežė.
Tuo tarpu ugniagesiai audeklu užkimšo vabzdžių lizdo angą.
Įvykis tiriamas.
grasinimaisprogimasPrienų rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.