Girtas Prienų r. gyventojas grasino susprogdinti daugiabutį, jei policija nesurinks bičių

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 17 val. 58 min. visos Prienų r. gelbėjimo tarnybos išsiųstos į Jiezno seniūniją, Vėžionių kaimą, Mokyklos g. Pagalbos telefonu buvo gautas vyro pranešimas, kad jis susprogdins namą dujų balionu, jei policija nesurinks bičių.
Atvykus gelbėtojams, medikams ir policijai paaiškėjo, kad vyras grasina susprogdinti aštuonių butų, dviejų aukštų namą.
Po pranešėjo langu buvo rastas vabzdžių lizdas, vabzdžiai skraidė aplinkui.
Pats pranešėjas, pasak gelbėtojų, buvo neadekvatus, girtas, vis grasino susprogdinti namą. Atvykę policijos pareigūnai jį išsivežė.
Tuo tarpu ugniagesiai audeklu užkimšo vabzdžių lizdo angą.
Įvykis tiriamas.
