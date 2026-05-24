Girtų vyrų konfliktas Panevėžyje: vienas sužalotas peiliu, kitas nakvojo areštinėje

2026 m. gegužės 24 d. 09:46
Panevėžio policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris peiliu sužalojo kitą girtą vyriškį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 24 d. apie 0 val. 20 min. Panevėžyje, Aguonų g., vyriškis peiliu sužalojo girtą (1,80 prom.) vyrą (gim. 1990 m.).
Nukentėjęs vyriškis paguldytas į ligoninę.
Girtas (0,73 prom.) įtariamasis (gim. 1957 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme bus įrodyta įtariamojo kaltė, jis gali buti baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
