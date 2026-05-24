Iš sodybos Panevėžio r. vagys nešė viską, ką tik galėjo pakelti

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 13 val. 26 min. Panevėžio m. ir r. PK gautas pranešimas, kad laikotarpyje nuo gegužės 17 d. maždaug 15 val. iki gegužės 23 d. maždaug 13 val. 20 min. Panevėžio r., Akmenių kaime, buvo apvogta sodyba.
Pasak policijos pranešimo, išlaužus sodybos namo duris pavogtas televizorius, vagys išsinešė metalinę židinio kapsulę, orkaitę, kaitlentę, šilumos siurblio (oras-oras) išorinį ir vidinį blokus bei kitus įvairius buities daiktus.
Taip pat atrakinus ūkinio pastato duris iš jo pavogtas traktorius-žoliapjovė, benzininis pjūklas, oro kompresorius ir kiti įvairūs ūkio daiktai.
Nuostolis – 14 172 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.