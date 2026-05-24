Lietuvos dienaKriminalai

Iš sodybos Panevėžio r. vagys nešė viską, ką tik galėjo pakelti

2026 m. gegužės 24 d. 10:23
Lrytas.lt
Panevėžio policija ieško nusikaltėlių, apvogusių sodybą Panevėžio rajone.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 13 val. 26 min. Panevėžio m. ir r. PK gautas pranešimas, kad laikotarpyje nuo gegužės 17 d. maždaug 15 val. iki gegužės 23 d. maždaug 13 val. 20 min. Panevėžio r., Akmenių kaime, buvo apvogta sodyba.
Pasak policijos pranešimo, išlaužus sodybos namo duris pavogtas televizorius, vagys išsinešė metalinę židinio kapsulę, orkaitę, kaitlentę, šilumos siurblio (oras-oras) išorinį ir vidinį blokus bei kitus įvairius buities daiktus.
Taip pat atrakinus ūkinio pastato duris iš jo pavogtas traktorius-žoliapjovė, benzininis pjūklas, oro kompresorius ir kiti įvairūs ūkio daiktai.
Susiję straipsniai
Šiaulietė pamiršo pasiimti bankomato išduotus pinigus – dabar policija ieško tuos eurus priglaudusių žmonių

Šiaulietė pamiršo pasiimti bankomato išduotus pinigus – dabar policija ieško tuos eurus priglaudusių žmonių

Šiauliuose pavogę „Toyota Prius“ du įtariamieji įkliuvo jau po kelių valandų

Šiauliuose pavogę „Toyota Prius“ du įtariamieji įkliuvo jau po kelių valandų

Mažeikiuose išdaužus langą pavogtas kompiuterio krepšys su 20 tūkst. eurų viduje

Mažeikiuose išdaužus langą pavogtas kompiuterio krepšys su 20 tūkst. eurų viduje

Nuostolis – 14 172 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėPanevėžio rajonassodyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.