LAT: turto konfiskavimas už narkotikų kontrabandą nuteistam Čepauskui pritaikytas pagrįstai

Kaip skelbia LAT, šis sprendimas priimtas trečiadienį.
Kasacinis teismas nurodo atmetęs T. Čepausko gynėjo skundą dėl bausmės sušvelninimo ir išplėstinio turto konfiskavimo panaikinimo byloje, kurioje minėtas nuteistasis pripažintas kaltu dėl bendrininkų grupe įvykdytos labai didelio kiekio įvairių rūšių narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir disponavimo jomis, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti.
Šioje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nuteistajam paskyrė išplėstinį turto konfiskavimą ir nusprendė iš jo konfiskuoti jo teisėtoms pajamoms neproporcingos vertės lėšas ir kitą kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą – įvairių rūšių transporto priemones (automobilius, motociklus, pramoginį laivą), žemės sklypus, statinius ir kitą turtą.
Dėl 12 nusikaltimų nuteistam G. Filipavičiui – naujas įkalinimo nuosprendis
LAT teisėjų kolegija, nenustačiusi įrodinėjimo taisyklių pažeidimų, sutiko su žemesnės instancijos teismų išvada, kad nuteistojo turėtas turtas neatitiko jo teisėtų pajamų daugiau negu 400 tūkst. eurų.
„Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, nustačius visas išplėstinio turto konfiskavimo taikymo sąlygas, kelio taikyti šią baudžiamojo poveikio priemonę neužkerta tai, jog asmuo buvo išteisintas dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo“, – teigiama LAT pranešime.
Kasacinio teismo manymu, nors nuteistojo T. Čepausko gynyba akcentavo, kad dalį nuteistojo ir jo sutuoktinės turėto turto jiems teisėtai perleido jų artimieji, teismai tinkamai nustatė, kad nuteistojo artimieji taip pat negalėjo pagrįsti tokio turto savo teisėtomis pajamomis.
„Atsižvelgdama į byloje nustatytų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog nuteistojo turtas gautas nusikalstamu būdu, todėl konfiskuotinas“, – akcentavo LAT.
Susiję straipsniai
LAT: I. Janutienė, A. Jančys, S. Pauliuvienė pagrįstai išteisinti dėl Lietuvos banko darbuotojo šmeižimo
Buvęs Klaipėdos policijos pareigūnas E. Tautavičius ir buvęs advokatas M. Navickas lieka nuteisti dėl piktnaudžiavimo
Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl bausmės nuteistajam švelninimo, konstatavo, kad, paskiriant T. Čepauskui 13 metų laisvės atėmimo bausmę, baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Teismas skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę
Apeliacinis teismas praėjusių metų lapkritį nusprendė palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, kuriuo T. Čepauskui už labai didelio kiekio kokaino, amfetamino ir MDMA kontrabandą bei neteisėtą disponavimą kvaišalais skirta 13 metų laisvės atėmimo.
Teismas taip pat pripažino teisėtu pirmosios instancijos teismo sprendimą taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir konfiskuoti visą T. Čepausko ir jo sutuoktinės vardu registruotą nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, žemės sklypus, transporto priemones, vertingus daiktus ir pinigines lėšas.
Viso konfiskuoto turto vertė nusikaltimų padarymo metu viršijo 400 tūkst. eurų. Teismų vertinimu, T. Čepausko turto vertė neatitiko jo teisėtų pajamų, todėl yra pagrindas manyti, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu.
Bylos duomenimis, 2023 m. pavasarį T. Čepauskas įkalbėjo E. D. vykti į Nyderlandus, kad šis įsigytų narkotikų ir pargabentų juos į Lietuvą. Už šią užduotį T. Čepauskas pažadėjo E. D. sumokėti 2,3 tūkst. eurų ir narkotikų įsigijimui davė beveik 27 tūkst. eurų grynaisiais.
2023 m. gegužės 6 dieną E. D. išvyko į Nyderlandus, kur už T. Čepausko duotus pinigus iš jo nurodytų narkotikų pardavėjų įsigijo apie 6 kilogramus amfetamino, kokaino ir MDMA tablečių.
Įsigytas narkotines medžiagas jis paslėpė lagamine tarp savo daiktų ir 2023 metų gegužės 10 dieną grįžo į Lietuvą, kur buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir T. Čepauskas.
Baudžiamosios bylos duomenimis, analogiškus nusikaltimus – narkotikų kontrabandą, disponavimą tokiomis medžiagomis ir jų platinimą – T. Čepauskas galėjo vykdyti ne vienerius metus ir iš tokios veiklos turėti pajamų.
E. D., padėjusiam atskleisti nusikaltimus ir davusiam išsamius parodymus, skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat konfiskuota beveik 600 eurų.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)konfiskavimasnarkotikų kontrabanda
Rodyti daugiau žymių