Lietuvos dienaKriminalai

Mažeikiuose išdaužus langą pavogtas kompiuterio krepšys su 20 tūkst. eurų viduje

2026 m. gegužės 24 d. 10:15
Lrytas.lt
Mažeikių policija aiškinasi, kas išdaužęs langą pavogė nešiojamo kompiuterio krepšį su viduje buvusiais 20 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 14 val. Mažeikiuose, Laižuvos g., pastebėta, kad išdaužtas patalpų pirmo aukšto lango stiklas ir iš patalpų pavogtas nešiojamo kompiuterio krepšys.
Policija praneša, kad krepšyje buvo apie 20 000 eurų bei du nešiojamieji kompiuteriai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Susiję straipsniai
Iš buto Vilniuje pavogti pinigai ir auksiniai papuošalai – nuostolis siekia 47 tūkst. eurų

Iš buto Vilniuje pavogti pinigai ir auksiniai papuošalai – nuostolis siekia 47 tūkst. eurų

Šiaulietė pamiršo pasiimti bankomato išduotus pinigus – dabar policija ieško tuos eurus priglaudusių žmonių

Šiaulietė pamiršo pasiimti bankomato išduotus pinigus – dabar policija ieško tuos eurus priglaudusių žmonių

Šiauliuose pavogę „Toyota Prius“ du įtariamieji įkliuvo jau po kelių valandų

Šiauliuose pavogę „Toyota Prius“ du įtariamieji įkliuvo jau po kelių valandų

Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėMažeikiaiPinigai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.