Mažeikiuose išdaužus langą pavogtas kompiuterio krepšys su 20 tūkst. eurų viduje

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 14 val. Mažeikiuose, Laižuvos g., pastebėta, kad išdaužtas patalpų pirmo aukšto lango stiklas ir iš patalpų pavogtas nešiojamo kompiuterio krepšys.
Policija praneša, kad krepšyje buvo apie 20 000 eurų bei du nešiojamieji kompiuteriai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.