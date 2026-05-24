Lietuvos dienaKriminalai

Per konfliktą Klaipėdos parduotuvėje apsaugos darbuotoja nupurkšta dujomis

2026 m. gegužės 24 d. 11:18
Lrytas.lt
Klaipėdos policija ieško piktadario, kuris per konfliktą parduotuvėje apsaugos darbuotoją nupurškė dujomis.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, dar gegužės 19 d. apie 13 val. 30 min. Klaipėdoje, Taikos pr., parduotuvėje, matant aplinkiniams, žodinio konflikto metu, vyras papurškė galimai ašarinių dujų 1969 m. gimusiai apsaugos darbuotojai ir pasišalino iš įvykio vietos.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Dujoschuliganasapsaugos darbuotojai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.