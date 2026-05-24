Per konfliktą Klaipėdos parduotuvėje apsaugos darbuotoja nupurkšta dujomis

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, dar gegužės 19 d. apie 13 val. 30 min. Klaipėdoje, Taikos pr., parduotuvėje, matant aplinkiniams, žodinio konflikto metu, vyras papurškė galimai ašarinių dujų 1969 m. gimusiai apsaugos darbuotojai ir pasišalino iš įvykio vietos.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
