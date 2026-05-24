Šalies keliuose nieko naujo – per parą pradėta dar 15 ikiteisminių tyrimų girtiems vairuotojams

Kaip informuoja Vilniaus apskrities VPK, gegužės 23 d. neilgai trukus po vidurnakčio Vilniuje, Molėtų pl. ir Skersinės g. sankryžoje, girtas (2,53 prom.) vyras (gim. 1994 m.) vairavo automobilį „Volkswagen Passat“.
Taip pat gegužės 23 d. apie 6 val. 39 min. Vilniuje, Kauno g., automobilis „Subaru Forester“, vairuojamas girto (1,67 prom.) vyro (gim. 1988 m.), įvažiavo į segmentinė tvorą ir atsitrenkė į pastato sieną.
Apie 19 val. Vilniaus r., Paberžės seniūnijoje, Paberžėje, Vilniaus g., girta (2,34 prom.) moteris (gimusi 1983 m.) vairavo automobilį „Kia“.
Apie 22 val. Elektrėnų savivaldybėje, Senųjų Kietaviškių kaime, Strėvos g., girtas (1,73 prom.) vyras (gim. 1993 m.) vairavo automobilį „Audi A6“.
Apie 22 val. Vilniuje, Apolinaro Juozo Povilaičio g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas neblaivaus (3,38 prom.) vyro (gim. 1979 m.), atbuline eiga apgadino keturis automobilius: „Audi“, VW, „Opel“ ir VW.
Telšių apskrities VPK praneša, kad gegužės 23 d. apie 18 val. 20 min. Kelmės r., Karklėnų miestelyje, girtas (2,29 prom.) vyras (gim. 1978 m.) vairavo keturratį motociklą „Asix Motors Challenger“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad gegužės 23 d. apie 15 val. 45 min. Rokiškyje, Laisvės g., vyras (gim. 1965 m.) vairavo automobilį „Volkswagen Passat“ būdamas girtas (nustatytas 3,46 prom. girtumas). Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Gegužės 24 d. apie 00 val. 57 min., Kupiškyje, Panevėžio g., vykstant policijos reidui, nepakluso teisėtiems pareigūnų reikalavimams ir nestojo automobilis „Ford“.
Persekiojamas automobilis buvo priverstas sustoti Gedimino g. Šalia jo buvusiam vyrui (gim. 1989 m.) nustatytas 1,90 prom. girtumas. Kiek vėliau rastas kitas automobilyje buvęs vyras (gim. 1987 m.), kuriam nustatytas 2,11 prom. girtumas. Abu vyrai sulaikyti.
Taip pat gegužės 24 d. apie 1 val. Rokiškyje, Respublikos g., sustabdytas automobilis „Toyota Proace“, kurį vairavo vyras (gim. 1989 m.). Vairuotojui nustatytas 1,60 prom. girtumas.
Automobilis „Toyota Proace“ išvežtas į automobilių saugojimo aikštelę. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad gegužės 23 d. apie 19 val. 40 min. Šiaulių r., Daujočių kaime, girtas (2,69 prom.) vyras (gim. 1962 m.) vairavo automobilį „Citroen C5“.
Alytaus apskrities VPK informuoja, kad gegužės 24 d. apie 2 val. 35 min. Prienų r., Balbieriškio seniūnijoje, Vazgaikiemio kaime, patikrinus automobilį „BMV X2“ paaiškėjo, kad jį vairavo girtas (1.87 prom. alkoholio) vyras (gim. 1993 m.).
Taip pat gegužės 24 d. apie 3 val. Prienų r., Balbieriškio seniūnijoje, Vazgaikiemio kaime, patikrinus automobilį „BMW“ paaiškėjo, kad jį vairavo girtas (2,26 prom. alkoholio) vyras (gim. 2000 m.).
Gegužės 24 d. apie 1 val. Varėnos r., Kijučių kaime, patikrinimui sustabdžius elektrinį triratį mopedą paaiškėjo, kad jį vairavo girtas (2,87 prom.) vyras (gim. 1983 m.).
Utenos apskrities VPK praneša, kad gegužės 23 d. apie 21 val. 04 min., Utenoje, K. Ladygos g. sustabdytas automobilis „Ford“, kurį vairavo vyras (gim. 1992 m.) būdamas girtas (nustatytas 2,42 prom. girtumas) ir neturėdamas teisės vairuoti.
Kauno apskrities VPK informuoja, kad gegužės 24 d. apie 0 val. 25 min. Kaune, Žemaičių pl., automobilis „Ford“, vairuojamas girto vyro (gim. 1975 m.), nuvažiavo nuo kelio. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,72 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
