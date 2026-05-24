Lietuvos dienaKriminalai

Trys girti vyrai Panevėžio atrakcionų parke sukėlė muštynes – areštinėje blaivėsi ir Lietuvos kariuomenės šauktinis

2026 m. gegužės 24 d. 09:31
Lrytas.lt
Panevėžio policija sulaikė ir į areštinę uždarė laikinajame atrakcionų parke muštynes sukėlusius tris girtus vyrus. Tarp sulaikytų – ir Lietuvos kariuomenės šauktinis.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 22 d. apie 22 val. Panevėžyje, Klaipėdos g., laikinajame atrakcionų parke, trys girti vyrai sumušė du kitus vyrus (gimę 1976 m. ir 1992 m.).
Nukentėjusiems vyriškiams prireikė medikų pagalbos, jie gydomi ambulatoriškai.
Tuo tarpu policija praneša, kad mušeikos sulaikyti. Po sulaikymo 2007 m. gimusiam jaunuoliui nustatytas 2,09 prom. girtumas, 2006 m. gimusiam jaunam vyrui – 2,09 prom., Lietuvos kariuomenės šauktiniui (gim. 2006 m.) – 0,86 prom.
Susiję straipsniai
Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

Klaipėdoje teismui perduota byla dėl disponavimo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų ir kitų nusikaltimų

Klaipėdoje teismui perduota byla dėl disponavimo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų ir kitų nusikaltimų

Masinės muštynės Kazlų Rūdos daugiabutyje – peiliu sužaloti du jų dalyviai

Masinės muštynės Kazlų Rūdos daugiabutyje – peiliu sužaloti du jų dalyviai

Visi trys įtariamieji, įskaitant karį, uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Sulaikytiesiems gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
muštynėssulaikymasPanevėžys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.