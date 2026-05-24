Trys girti vyrai Panevėžio atrakcionų parke sukėlė muštynes – areštinėje blaivėsi ir Lietuvos kariuomenės šauktinis

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 22 d. apie 22 val. Panevėžyje, Klaipėdos g., laikinajame atrakcionų parke, trys girti vyrai sumušė du kitus vyrus (gimę 1976 m. ir 1992 m.).
Nukentėjusiems vyriškiams prireikė medikų pagalbos, jie gydomi ambulatoriškai.
Tuo tarpu policija praneša, kad mušeikos sulaikyti. Po sulaikymo 2007 m. gimusiam jaunuoliui nustatytas 2,09 prom. girtumas, 2006 m. gimusiam jaunam vyrui – 2,09 prom., Lietuvos kariuomenės šauktiniui (gim. 2006 m.) – 0,86 prom.
Visi trys įtariamieji, įskaitant karį, uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Sulaikytiesiems gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
