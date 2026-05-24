Vilniaus vagys pirkėjų piniginę nugvelbė tiesiog savitarnos kasose

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 23 d. apie 18 val. 30 min. Vilniuje, Savanorių pr., parduotuvėje, skenuojant prekes savitarnos kasoje, buvo pavogta piniginė.
Policija praneša, kad dingusioje piniginėje buvo pinigai, asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelė, ir mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy S23“.
Nuostolis – apie 1 304 eurai.
Rimtuose prekybos centruose kasų zonas dažniausiai akilai stebi vaizdo kameros. Tad tikėtina, jog surasti vagis policijai nebus labai sunku.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.