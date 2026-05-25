Kelmės rajone smurtą patyręs vyras įpūtė net 4,32 prom.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 14.40 val. Kelmės rajone, Rėzgalių kaime, namuose, neblaivus (2,81 prom.) vyras (gim. 1975 m.) smurtavo prieš neblaivų (4,32 prom.) vyrą (gim. 1982 m.).
Nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas nukentėjusiajam, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
SmurtasKelmės rajonasgirtumas
Rodyti daugiau žymių