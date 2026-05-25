Lietuvos dienaKriminalai

Kelmės rajone smurtą patyręs vyras įpūtė net 4,32 prom.

2026 m. gegužės 25 d. 08:45
Kelmės rajone ketvirtadienį smurtą patyrė mirtinai girtas vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 14.40 val. Kelmės rajone, Rėzgalių kaime, namuose, neblaivus (2,81 prom.) vyras (gim. 1975 m.) smurtavo prieš neblaivų (4,32 prom.) vyrą (gim. 1982 m.).
Nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas nukentėjusiajam, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Susiję straipsniai
Atvykę raminti smurtaujančios moters pareigūnai negalėjo patikėti: pripūtė 6,22 promilės

Atvykę raminti smurtaujančios moters pareigūnai negalėjo patikėti: pripūtė 6,22 promilės

Pravieniškių kalėjimo pareigūnas į darbą atvyko su kvapu

Pravieniškių kalėjimo pareigūnas į darbą atvyko su kvapu

Verslininkas A. Daikeris prašo nesodinti jo į kalėjimą: duokit man šansą

Verslininkas A. Daikeris prašo nesodinti jo į kalėjimą: duokit man šansą

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
SmurtasKelmės rajonasgirtumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.