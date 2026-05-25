Marijampolės apskrityje investuoti pasiūlęs sukčius iš vyro išviliojo 55 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1974 m.).
Jis pareiškė, kad 2024 m. rugpjūčio mėn. internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su juo telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo. Jis bendravo rusų kalba.
Jis įtikino nukentėjusįjį investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo didelę pinigų sumą.
Susiję straipsniai
Gavusi pareiškimą, policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
Marijampolėapskritissukčius
Rodyti daugiau žymių