Marijampolės apskrityje investuoti pasiūlęs sukčius iš vyro išviliojo 55 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 25 d. 08:21
Investuoti pasiūlęs sukčius iš Marijampolės apskrities gyventojo išviliojo 55 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1974 m.).
Jis pareiškė, kad 2024 m. rugpjūčio mėn. internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su juo telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo. Jis bendravo rusų kalba.
Jis įtikino nukentėjusįjį investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo didelę pinigų sumą.
Gavusi pareiškimą, policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
