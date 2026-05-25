Medininkų punkte įsisiautėjusiam baltarusiui pasieniečiai buvo priversti užlaužti rankas ir dėti antrankius

Pasieniečiai pabrėžia, kad valstybės sienos kontrolės punktuose pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas, agresyvus elgesys ar kiti viešosios tvarkos pažeidimai vertinami itin rimtai ir užtraukia administracinę atsakomybę.
Incidentas penktadienio vakarą įvyko VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos Medininkų PKP. Iš Lietuvos automobiliu „VW Golf“ su baltarusiškais valstybinio numerio ženklais važiavo du Baltarusijos piliečiai, vairuotojas ir keleivis.
Keleivis automobilyje gurkšnojo alkoholį, pareigūnams prašant, atsisakė išlipti ir nevykdė kitų teisėtų VSAT pareigūnų reikalavimų. Vyras vartojo necenzūrinius žodžius, elgėsi neadekvačiai ir aktyviais veiksmais priešinosi pasieniečiams.
Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir VSAT pareigūnų saugumą, buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai bei specialioji priemonė – antrankiai. Sulaikytasis atsidūrė laikino sulaikymo patalpose, tačiau ir ten nenurimo – toliau elgėsi agresyviai, plūdosi, tikrintis girtumą atsisakė.
Dėl VSAT pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymo ir nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo baltarusiui surašyti administracinių nusižengimo protokolai, jam bus skirta bauda.
Neužilgo jį išsigabeno į Medininkų PKP atvykęs sostinės policijos pareigūnų ekipažas.
