Lietuvos dienaKriminalai

Medininkų punkte įsisiautėjusiam baltarusiui pasieniečiai buvo priversti užlaužti rankas ir dėti antrankius

2026 m. gegužės 25 d. 17:29
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) pasieniečiams teko malšinti incidentą, kilusį dėl agresyvaus Baltarusijos piliečio. Situacija pareikalavo greitos VSAT pareigūnų reakcijos bei specialiųjų priemonių.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasieniečiai pabrėžia, kad valstybės sienos kontrolės punktuose pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas, agresyvus elgesys ar kiti viešosios tvarkos pažeidimai vertinami itin rimtai ir užtraukia administracinę atsakomybę.
Incidentas penktadienio vakarą įvyko VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos Medininkų PKP. Iš Lietuvos automobiliu „VW Golf“ su baltarusiškais valstybinio numerio ženklais važiavo du Baltarusijos piliečiai, vairuotojas ir keleivis.
Keleivis automobilyje gurkšnojo alkoholį, pareigūnams prašant, atsisakė išlipti ir nevykdė kitų teisėtų VSAT pareigūnų reikalavimų. Vyras vartojo necenzūrinius žodžius, elgėsi neadekvačiai ir aktyviais veiksmais priešinosi pasieniečiams.
Susiję straipsniai
Kėdainių rajone nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas sužalojo pareigūną ir trenkėsi į tarnybinį automobilį

Kėdainių rajone nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas sužalojo pareigūną ir trenkėsi į tarnybinį automobilį

Marijampolėje girtas vyras priešino policijos pareigūnui

Marijampolėje girtas vyras priešino policijos pareigūnui

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir VSAT pareigūnų saugumą, buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai bei specialioji priemonė – antrankiai. Sulaikytasis atsidūrė laikino sulaikymo patalpose, tačiau ir ten nenurimo – toliau elgėsi agresyviai, plūdosi, tikrintis girtumą atsisakė.
Dėl VSAT pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymo ir nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo baltarusiui surašyti administracinių nusižengimo protokolai, jam bus skirta bauda.
Neužilgo jį išsigabeno į Medininkų PKP atvykęs sostinės policijos pareigūnų ekipažas.
baltarusisMedininkų pasienio kontrolės punktassulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.