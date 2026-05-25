Nuo plėšikų nukentėjęs šiaulietis neteko 200 eurų, o Vilniaus rajone užpulta moteris – telefono

Šeštadienį apie 11 val. Vilniaus rajone, Pagiriuose, nepažįstamas asmuo užpuolė moterį (gim. 1994 m.) ir iš rankos išplėšė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 17 Pro“. Žala – 1 608,92 eurai.
Sekmadienį 19.20 val. Šiauliuose, Tilžės gatvėje esančio bendrabučio bendro naudojimo balkone, du nepažįstami jaunuoliai, smurtavo prieš vyrą, gim. 1944, o vėliau, atėję į jo butą, iš pakabintos striukės kišenės pagrobė 200 eurų.
Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, į gydymo įstaigą nevežė.
Dėl plėšimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
