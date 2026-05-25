Nuo plėšikų nukentėjęs šiaulietis neteko 200 eurų, o Vilniaus rajone užpulta moteris – telefono

2026 m. gegužės 25 d. 10:17
Savaitgalį policija gavo pranešimus apie Šiauliuose ir Vilniaus rajone nuo plėšikų nukentėjusius žmones.
Šeštadienį apie 11 val. Vilniaus rajone, Pagiriuose, nepažįstamas asmuo užpuolė moterį (gim. 1994 m.) ir iš rankos išplėšė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 17 Pro“. Žala – 1 608,92 eurai.
Sekmadienį 19.20 val. Šiauliuose, Tilžės gatvėje esančio bendrabučio bendro naudojimo balkone, du nepažįstami jaunuoliai, smurtavo prieš vyrą, gim. 1944, o vėliau, atėję į jo butą, iš pakabintos striukės kišenės pagrobė 200 eurų.
Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, į gydymo įstaigą nevežė.
Dėl plėšimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
