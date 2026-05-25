Per kratą tauragiškio garaže rastas didelis kiekis kvaišalų – gresia iki 15 metų kalėjimo

2026 m. gegužės 25 d. 16:00
Tauragės apskrities VPK
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, gegužės 17 dieną atliko kratą Tauragėje esančiame garaže, kuris priklauso vyrui (gim. 1994 m.).
Kratos metu buvo aptiktas didelis kiekis, apie pusę kilogramo, galimai psichotropinės medžiagos – amfetamino.
Policijos duomenimis, vyras teisėsaugai jau buvo žinomas dėl panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų.
