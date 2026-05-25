Prie pat sienos su Baltarusija – 101 kontrabandinių cigarečių ryšulys

Šeštadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai techninių priemonių pagalba užfiksavo, kaip ties Grabių kaimu (Šalčininkų r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Į tikėtiną pažeidimo vietą nedelsiant nuvyko pasienio sargyba. Apie 30 m nuo valstybės sienos nutolusiame miškelyje, nedideliame plote, pasieniečiai rado keliasdešimt juoda plastikine plėvele apvyniotų ryšulių. Nedelsiant buvo blokuotas įvykio rajonas, praplėsta paieškos teritorija.
Kruopščiai apžiūrėję vietovę, VSAT pareigūnai surinko visus ryšulius, kurių rasta net 101. Juose buvo 10 094 pakeliai cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 55,6 tūkst. eurų.
Dėl kontrabandos, kai jos vertė viršija 900 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL), VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos viename iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinių.