Lietuvos dienaKriminalai

Prie pat sienos su Baltarusija – 101 kontrabandinių cigarečių ryšulys

2026 m. gegužės 25 d. 17:33
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Šalčininkų rajone pasieniečiai perėmė daugiau kaip 55 tūkst. eurų vertės kontrabandinių rūkalų krovinį.
Daugiau nuotraukų (7)
Šeštadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai techninių priemonių pagalba užfiksavo, kaip ties Grabių kaimu (Šalčininkų r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Į tikėtiną pažeidimo vietą nedelsiant nuvyko pasienio sargyba. Apie 30 m nuo valstybės sienos nutolusiame miškelyje, nedideliame plote, pasieniečiai rado keliasdešimt juoda plastikine plėvele apvyniotų ryšulių. Nedelsiant buvo blokuotas įvykio rajonas, praplėsta paieškos teritorija.
Kruopščiai apžiūrėję vietovę, VSAT pareigūnai surinko visus ryšulius, kurių rasta net 101. Juose buvo 10 094 pakeliai cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 55,6 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
VSAT vadas R. Liubajevas: teisėsaugos operacija yra sukrėtimas, bet ir apsivalymas

VSAT vadas R. Liubajevas: teisėsaugos operacija yra sukrėtimas, bet ir apsivalymas

Pasieniečiai Zarasų rajone sulaikė du latvius: automobilyje – tūkstančiai pakelių nelegalių cigarečių

Pasieniečiai Zarasų rajone sulaikė du latvius: automobilyje – tūkstančiai pakelių nelegalių cigarečių

Medininkų punkte įsisiautėjusiam baltarusiui pasieniečiai buvo priversti užlaužti rankas ir dėti antrankius

Medininkų punkte įsisiautėjusiam baltarusiui pasieniečiai buvo priversti užlaužti rankas ir dėti antrankius

Dėl kontrabandos, kai jos vertė viršija 900 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL), VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos viename iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinių.
kontrabandinės cigaretėspasieniečiaiValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.