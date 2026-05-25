Šalčininkų r. pasieniečiai priverstinai nutupdė iš Baltarusijos įskridusį savadarbį droną

2026 m. gegužės 25 d. 17:37
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė iš Baltarusijos įskridusią kontrabandininkų skraidyklę.
Šeštadienio vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai sulaukė užklausos iš Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų, ar oro erdvėje tarp Purvėnų, Eišiškių ir Mantviliškių (Šalčininkų r.) nestebima skrendančio objekto, tikėtina, drono. Netrukus vaizdo stebėjimo operatoriai pastebėjo valstybės sienos link skrendantį bepilotį orlaivį.
Pasieniečiams panaudojus dronų užkardymo įrangą, objektas ėmė judėti Eišiškių pasienio kontrolės punkto link. Į tikėtiną jo nusileidimo vietą skubiai išvyko pasienio sargyba. Po keliolikos minučių pasieniečiai dar kartą panaudojo antidroną, kol galiausiai skraidyklė Dumblės kaimo apylinkėse nukrito.
Apžiūrėję vietovę, apie 500 metrų nuo valstybės sienos VSAT pareigūnai aptiko savadarbę skraidyklę be krovinio. Atsitrenkusi į žemę ji stipriai nukentėjo.
Atlikę detalų vietovės patikrinimą, VSAT pareigūnai bepilotį orlaivį nugabeno į Purvėnų pasienio užkardą.
Per nepilnus penkis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 18 kontrabandininkų dronų.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
