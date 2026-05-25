Lietuvos dienaKriminalai

Sugėrovą sudegino gyvą – prieš teismą Šiauliuose stojo kaltinamųjų porelė

2026 m. gegužės 25 d. 16:51
Šiaulių apygardos teismas
Pirmadienį Šiaulių apygardos teismas pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 40 metų J. S. ir beveik dešimčia metų vyresnis K. E. kaltinami itin žiauriu nužudymu. Paskelbtas kaltinamasis aktas, byloje pradėtas įrodymų tyrimas. Kaltinamieji pasisakė dėl savo kaltės, sutiko teismui duoti parodymus.
Nusikaltimas padarytas 2025 m. rugsėjo 2 d. Šiaulių rajone esančiame Bubių kaime. K. E. kaltinamas tuo, kad išgertuvių metu kilus asmeninio pobūdžio konfliktui, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrai su sugėrove J. S., jis tyčia ranka sudavė per nukentėjusiojo laikomo indo su ypač degiu skysčiu – benzinu su alyvos priemaišomis – dugną, dėl to ypač degus skystis išsiliejo ant parkritusio vyro nugaros.
J. S. kaltinama tuo, kad ji tuoj po to, kai vyras parkrito ant žemės, žinodama, kad nukentėjusiojo drabužiai yra apipilti ypač degiu skysčiu, prikišo uždegtą žiebtuvėlį prie vyro, gulinčio ant žemės, rūbų ir taip jį padegė. Kaltinamieji liepsnos negesino, auka palikta likimo valiai.
Kitą dieną po įvykio vyras nuo patirtų traumų Šiaulių ligoninėje mirė, medikai konstatavo apie 60 procentų 3 laipsnio kūno nudegimus.
Kaltinamoji J. S. teismui teigė kaltę pripažįstanti tik iš dalies, kaltinamasis K. E. kaltės nepripažino. Abu teismui sutiko duoti parodymus, kaltinamųjų apklausą numatoma pradėti artimiausiame teisiamajame posėdyje, kuris numatytas rugsėjo 4 d.
Byloje pareikštas nukentėjusiųjų 120 000 eurų civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti.
Valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė teismo prašė pratęsti kaltinamųjų kardomąsias priemones – intensyvią priežiūrą, dėvint apykoję – 6 mėnesiams kiekvienam. Teismas sprendimą šiuo klausimu numato skelbti gegužės 27 d.
