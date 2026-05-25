Švenčiant Naujuosius brolį nudūręs Vilkaviškio gyventojas siunčiamas į teismą

Mirtimi pasibaigęs konfliktas tarp brolių kilo šių metų sausį. Bylos duomenimis, sausio 1-osios paryčiais, kaltinamasis broliui ginčo metu tyčia peiliu sudavė smūgius į įvairias kūno sritis.
Įtariama, kad kaltinamasis peiliu dūrė ne mažiau kaip keturis smūgius nukentėjusiajam į krūtinę, kairę ranką, dešinę koją. Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje.
Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis savo kaltę pripažino.
Šiuo metu vyrui taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Baudžiamasis kodeksas už šeimos nario nužudymą numato laisvės atėmimą nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.