Lietuvos dienaKriminalai

Švenčiant Naujuosius brolį nudūręs Vilkaviškio gyventojas siunčiamas į teismą

2026 m. gegužės 25 d. 14:17
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 37-erių Vilkaviškio gyventojas R. Ž. kaltinamas šeimos nario nužudymu.
Daugiau nuotraukų (1)
Mirtimi pasibaigęs konfliktas tarp brolių kilo šių metų sausį. Bylos duomenimis, sausio 1-osios paryčiais, kaltinamasis broliui ginčo metu tyčia peiliu sudavė smūgius į įvairias kūno sritis.
Įtariama, kad kaltinamasis peiliu dūrė ne mažiau kaip keturis smūgius nukentėjusiajam į krūtinę, kairę ranką, dešinę koją. Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje.
Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis savo kaltę pripažino.
Susiję straipsniai
Tėvą su broliu nužudęs ir kūną sudeginęs Donatas Bareika jau laisvėje

Tėvą su broliu nužudęs ir kūną sudeginęs Donatas Bareika jau laisvėje

Teismas atvertė žudynių Šalčininkų rajone bylą: aukomis rinkosi garbaus amžiaus moteris 

Teismas atvertė žudynių Šalčininkų rajone bylą: aukomis rinkosi garbaus amžiaus moteris 

Naujųjų naktį Vilkaviškį sukrėtė šeimoje įvykdyta žmogžudystė

Naujųjų naktį Vilkaviškį sukrėtė šeimoje įvykdyta žmogžudystė

Šiuo metu vyrui taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Baudžiamasis kodeksas už šeimos nario nužudymą numato laisvės atėmimą nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
nužudymasBylatyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.