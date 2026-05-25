Teismas atvertė žudynių Šalčininkų rajone bylą: aukomis rinkosi garbaus amžiaus moteris 

Šalčininkų rajone pareigūnai išaiškino dviejų garbaus amžiaus moterų žmogžudystes. Dėl šių Dainavos seniūnijoje įvykdytų nusikaltimų teismui perduoti du jauno amžiaus niekur nedirbantys vyrai: Pavelas Novickis (gim. 2001 m.) ir Andrejus Staševskis (gim. 1989 m.). Abu anksčiau daug kartų teisti už įvairius nusikaltimus – smurtą, vagystes, narkotikus.
„Kaltinimai pareikšti dėl dviejų kvalifikuotų nužudymų, vieno plėšimo“, – paskelbė teisėjas Mindaugas Povilanskas.
Abu jauni vyrai teismo nuosprendžio laukia, būdami suimti, pagal pareikštus kaltinimus jiems gresia ir įkalinimas iki gyvos galvos. Į teismo salę abu suimtuosius atvedė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
P. Novickis ir A. Staševskis teismo salėje sėdėjo, slėpdami veidus, juos slėpė net ir prasidėjus posėdžiui.
„Paprašysiu pristatyti, parodyti veidus, nusiimkit gobtuvą“, – pareikalavo teisėjas M. Povilanskas.
P. Novickis sakė gimęs Šalčininkų rajono kaime, yra įgijęs devynių klasių išsilavinimą. Jis tvirtino, kad anksčiau nedirbo, teistas 10 kartų.
„Iš ko gyvenot?“, – klausė teisėjas.
Kaltinamasis leido suprasti, kad vertėsi atsitiktiniais darbais.
Kitas kaltinamasis A. Staševskis sakė taip pat esąs Šalčininkų rajono gyventojas. 12 klasių išsilavinimą įgijęs vyras pripažino, kad uždarbiavo, nelegaliai dirbdamas statybose. Jis teigė, kad su sugyventine iš viso augina šešis vaikus.
„15 kartų teistas, už smulkius nusikaltimus“, – atsakė A. Staševskis, kai teisėjas klausė, kelintą kartą jis teisiamas.
„Aš labai gailiuosi, kad šitą žiaurų nusikaltimą padariau. Noriu atsiprašyti nukentėjusiųjų, kad padariau nežmonišką nusikaltimą'“, – sakė jis.
Vyras mano, kad jeigu ne alkoholis, jis dabar prieš teismą nestovėtų.
P. Novickis kaltės taip pat neneigė.
Senolės užduso dūmuose
Prokuroras Tomas Čepelionis perskaitė kaltinamąjį aktą, jame buvo išdėstyti visi įvykdyti nusikaltimai.
Jame rašoma, kad 2025 m. buvo įsibrauta į 1942 m. gimusios senutės namus. Vienas įsibrovėlių apglėbė moterį, smaugė ją. Užpulta bejėgė moteris pasakė, kad kitoje patalpoje ant krosnies laiko 2,4 tūkst. eurų. Išeidami plėšikai padegė 45 tūkst. eurų vertės senutės namą.
Butrimonių seniūnijoje, Pasalio kaime, kaip manoma, panašiomis aplinkybėmis buvo nužudyta 1933 m. moteris. Įsibrovę vyrai pareikalavo, kad garbaus amžiaus moteris jiems atiduotų pinigus. Bejėgiškos būkles moteriai buvo sulaužyti šonkauliai. Įsibrovėliai ant krosnies rado 9 tūkst. eurų, kuriuos moteris laikė laidotuvėms.
Išeidami įsibrovėliai padegė 20 tūkst. eurų namą, o senjorė mirė didelėse kančiose.
Prokurorui skaitant kaltinamąjį aktą, abu kaltinamieji toliau sėdėjo nuleidę galvas ir jas dengėsi rankomis.
Kaltinamieji tikino, kad iš anksto neplanavo žudyti močiučių, jie tvirtino, kad ketino jad tik apiplėšti.
Liudijo po užpuolimo gyva likusi 93 metų senolė
Tuo metu Dainavos kaime gyvenančiai 1933 m. gimusiai močiutei pavyko likti gyvai. Ji buvo apklausta per posėdį pirmadienį. Dukters atlydėta senolė teismui pasakojo, kaip buvo užpulta, kaip įsibrovėliai švietė prožektoriumi.
„Rėkė, kur pinigai, kiek gaunu pensijos, atsakiau, kad viską atidaviau sūnui“, – pasakojo senolė.
Pasak jos, užpuolikas lakstė po namus ir ieškojo jos pinigų.
„Aš gulėjau kaip mirusi, o jis toliau lakstė po namus“, – prisiminė 93 metų nukentėjusioji.
Jai prisikviesti pagalbos buvo sunku, nes stacionaraus telefono laidai buvo nupjauti.
„Mano amžius jau trumpas, tegu valstybė sprendžia“, – sakė, kai buvo klausiama, ar atleistų savo skriaudikui, atsakė senolė.
Tyrėjai nustatė, kad garbaus amžiaus moteriai buvo suduota 14 smūgių. Ji pasakė užpuolikams, kur yra 30 eurų, cigaretės „Prima“, „Astra“, keturi buteliai alkoholio. Visa tai užpuolikai pasiėmė.
Tokių nusikaltimų nepamena ir patyręs prokuroras
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius per spaudos konferenciją balandį sakė, kad tokių nusikaltimų nepamenantis nuo 1996 metų.
„Šiais laikais tokie nusikaltimai pas mus yra reti, seniai pas mus tokių nusikaltimų yra būta“, – sakė prokuroras.
Tirdami minėtus įvykius, pareigūnai atkreipė dėmesį, kad 2025 m. per trumpą laikotarpį Šalčininkų rajone kilo keli gyvenamųjų namų gaisrai, po kurių gaisravietėse buvo rasti apdegę senyvo amžiaus asmenų kūnai. Taip pat buvo gauta duomenų apie įsibrovimą į dar vieną gyvenamąjį namą, smurtą prieš senyvo amžiaus moterį bei jos pinigų pagrobimą.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Marekas Gulbinovičius sakė, kad tiriant gaisrą Pasalio kaime buvo atkreiptas dėmesys, kad lavono radimo vieta ir gaisro sukėlimo vieta buvo skirtingos, todėl įvykį ėmė tirti sunkius nusikaltimus tiriantys pareigūnai.
Vėliau buvo pastebėta, kad du jauni vyrai netikėtai praturtėjo, o pilietiška Šalčininkų bendruomenė tyrėjams suteikė vertingos informacijos.
Baudžiamajame kodekse griežčiausia bausmė numatyta už nužudymą iš savanaudiškų paskatų – laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba gyvos galvos.
