Vilniaus rajone sunkiai apgirtusi vairuotoja atsitrenkė į kitą automobilį, nulėkė nuo kelio

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 14.28 val. Vilniaus rajone, Lavoriškių seniūnijoje, Lavoriškių kaime, Miškų gatvėje automobilis „BMW 520D“, vairuojamas moters, atsitrenkė į automobilį „Honda“ ir iš eismo įvykio pasišalino.
Tą pačią dieną, apie 16.30 val., Lavoriškių seniūnijoje, Saulės gatvėje taps pats „BMW 520D“ nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio važiuojamosios dalies į griovį ir iš eismo įvykio pasišalino.
Galiausiai automobilį vairavusiai moteriai nustatyta 3,14 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
