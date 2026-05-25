Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus rajone sunkiai apgirtusi vairuotoja atsitrenkė į kitą automobilį, nulėkė nuo kelio

2026 m. gegužės 25 d. 08:55
Vilniaus rajone sekmadienį neblaivi vairuotoja atsitrenkė į kitą automobilį, pabėgo iš įvykio vietos ir nulėkė nuo kelio, pranešė policija.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 14.28 val. Vilniaus rajone, Lavoriškių seniūnijoje, Lavoriškių kaime, Miškų gatvėje automobilis „BMW 520D“, vairuojamas moters, atsitrenkė į automobilį „Honda“ ir iš eismo įvykio pasišalino.
Tą pačią dieną, apie 16.30 val., Lavoriškių seniūnijoje, Saulės gatvėje taps pats „BMW 520D“ nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio važiuojamosios dalies į griovį ir iš eismo įvykio pasišalino.
Galiausiai automobilį vairavusiai moteriai nustatyta 3,14 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Vilniaus rajonasavarijagirtumas
