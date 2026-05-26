Dėl kvaišalų pagrobimo, disponavimo jais ir platinimo Klaipėdos gimnazijoje prieš teismą stos trys nepilnamečiai

Byloje du nepilnamečiai gimnazistai kaltinami narkotinių medžiagų pagrobimu panaudojant psichinį smurtą, o vienas jų – ir narkotinių medžiagų platinimu.
Dar vienas kaltinamasis – nepilnametis Ukrainos pilietis – kaltinamas neteisėtu disponavimu nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų be tikslo jas platinti.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Klaipėdoje su įkalčiais sulaikyti asmenys, įtariami platinę narkotines medžiagas: tarp jų – ir nepilnametis
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. kovą gimnazijos tualete du tos pačios mokyklos mokiniai iš kito gimnazisto – Ukrainos piliečio – pagrobė narkotines medžiagas.
Tuo metu, kai vienas iš pagrobėjų grasino pramoninės gamybos šratasvydžio pistoletu, kitas iš ukrainiečio drabužių paėmė užspaudžiamą maišelį, kuriame buvo keturi folijos lankstinukai su narkotine medžiaga – kanapėmis.
Tyrimo duomenimis, vienas iš nepilnamečių taip pat gimnazijoje laikė kanapes ir tą pačią dieną dalį jų pardavė kitam asmeniui už 10 eurų.
Byloje kaltinamas ir iš Ukrainos atvykęs jaunuolis, kuris, kaip įtariama, savo gyvenamojoje vietoje Klaipėdoje neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių, neturėdamas tikslo jų platinti.
Nepilnamečiams klaipėdiečiams pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 263 straipsnio 2 dalį, o vienam iš jų – ir pagal 260 straipsnio 1 dalį. Ukrainos pilietis kaltinamas pagal BK 259 straipsnio 2 dalį.
Baudžiamasis kodeksas už BK 263 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą numato laisvės atėmimą nuo trejų iki dešimties metų, o pagal BK 260 straipsnio 1 dalį – nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Primename, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.