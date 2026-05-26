Po mirtinų pareigūno šūvių į moterį – Aukščiausiojo Teismo verdiktas: vyras galutinai išteisintas

LAT išnagrinėjo šią bylą pagal Generalinės prokuratūros ir žuvusios moters sūnų kasacinius skundus. Jais prašyta grąžinti bylą iš naujo nagrinėti į Lietuvos apeliacinį teismą.
Bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė pranešė, kad minėti skundai buvo atmesti.
Tiesa, LAT pakeitė ankstesnių teismų nutarčių dalis, numatant, kad D. Šerpyčiui byla nutraukiama, nustačius, jog policininkas, nušovęs moterį, vykdė savo pareigas.
Po teismo nuosprendžio D. Šerpytis neslepia emocijų: teisingumas yra
„Byla palikta nutraukta, pripažinus, kad D. Šerpytis veikė ne būtinosios ginties sąlygomis, o vykdydamas savo pareigas“, – aiškino D. Juodkaitė-Granskienė.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
LAT teisėja D. Juodkaitė-Granskienė žurnalistams sakė, kad kasacinis teismas šioje byloje atkreipė dėmesį į tai, kad D. Šerpytis agresyvią moterį nušovė, būtent vykdydamas pareigas, tai yra su kolegomis reaguodamas į užpultų medikų iškvietimą.
„Tas profesinių pareigų vykdymas yra kaip būtinosios ginties rūšis, kuri leidžia netaikyti asmeniui baudžiamosios atsakomybės, jei yra nustatomos visos būtinosios sąlygos, tai yra sąžiningas tikėjimas, kad būtina taip reaguoti, šiuo atveju – tai, kad (pareigūnas – ELTA) vyko į nusikaltimo vietą, nes buvo (pareigūnai – ELTA) iškviesti medikų dėl patirto apgadinimo ir sužalojimų“, – aiškino D. Juodkaitė-Granskienė.
Ji tiesiai neatsakė, kad šiuo LAT sprendimu yra suformuota praktika, kuria teismai galėtų remtis, pavyzdžiui, byloje, kurioje pasienietis yra teisiamas dėl kontrabandininko nušovimo. Pasak D. Juodaitės-Granskienės, D. Šerpyčio byloje suformuluotos sąlygos, kurias kiekvienu konkrečiu atveju reikės įvertinti.
„Tai reiškia, kad reikės nustatyti, ar asmuo vykdė funkcijas, ar jam buvo pateikta pilna informacija apie situaciją, ar jis buvo pasirengęs psichologiškai, ar jis buvo tinkamai aprūpintas būtinomis priemonėmis tinkamai reaguoti į situaciją, ar jis sąžiningai tikėjo, kad jam būtina panaudoti šaunamąjį ginklą, tai reiškia, kad šitų sąlygų apimtyje kiekviena situacija bus vertinama individualiai“, – dėstė LAT teisėja.
Prokuroras: tikiuosi, teisminis procesas leis patobulinti pareigūnų darbą
Išklausyti LAT verdikto byloje atvykęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gintautas Ivanauskas tvirtino besitikintis, jog teisminis procesas D. Šerpyčio atveju leis policijai patobulinti savo darbo metodus.
„Manau, kad bet kuriuo atveju šis teisminis procesas, ko gero, tikiuosi, leis patobulinti policijos pareigūnų darbą, ateity išvengiant tokių situacijų“, – žurnalistams sakė G. Ivanauskas.
Jo įsitikinimu, D. Šerpyčio atvejis parodė, jog reikėtų įvertinti policijos reagavimo į įvykius procesus. Prokuroras tikino manantis, kad tokių veiksmų policija nesiėmė.
„Iš esmės net nebuvo atlikti tarnybiniai patikrinimai pareigūnų atžvilgiu, vertinant jų veiksmus. Policijos vadovybė šių klausimų nevertino, ar viskas yra gerai, ar yra padarytos išvados, kaip ateityje pareigūnai tokiais atvejais turėtų reaguoti“, – komentavo G. Ivanauskas.
„Galiu tik iš praktinės pasakyti, kad ateityje po to įvykio (D. Šerpyčio šūvių į moterį – ELTA) buvo keletas įvykių su asmenimis, kurie turėjo psichinę negalią ir pavyko išvengti tokių pasekmių. Vadinasi, galima reaguoti taip, kad išvengtume mirčių“, – pridūrė prokuroras.
D. Šerpytis, jo advokatas neatvyko į LAT išklausyti nuosprendžio.
Prokuratūra siekė bylą grąžinti į Apeliacinį teismą
Skundą pateikusi prokuratūra manė, kad D. Šerpytis, panaudodamas šaunamąjį ginklą prieš agresyvią moterį, neišnaudojo visų jo turėtų galimybių veikti kitaip, klaidingai įvertino būtinosios ginties situaciją.
Prokuratūra apeliacinės instancijos teisme anksčiau prašė panaikinti išteisinamąjį nuosprendį, policijos pareigūną D. Šerpytį pripažinti kaltu dėl anksčiau inkriminuotų nusikalstamų veikų ir skirti jam 2 metų laisvės apribojimo bausmę, atimant teisę dirbti su šaunamuoju ginklu susijusį darbą 2 metams.
Prokurorai taip pat prašė pareigūnui skirti 2,5 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Visgi, teismas paliko galioti anksčiau priimtą išteisinamąjį sprendimą byloje.
D. Šerpytis tvirtina, kad panaudoti šaunamąjį ginklą jis privalėjo, nes agresyvi moteris jį puolė su peiliu. Pareigūnas teigė, jog tuo metu kitos alternatyvos jis neturėjo.
Pernai spalio 21 dieną Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį policininko baudžiamojoje byloje. Šis teismas nusprendė atmesti prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundus.
Pirmosios instancijos teismas nutraukė policininkui iškeltą bylą dėl žmogaus nužudymo tarnybos metu. D. Šerpytis buvo išteisintas ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad aptartoje situacijoje, kai pareigūnams 2023 metų gruodį teko vykti į iškvietimą dėl neadekvačiai besielgiančios moters, pastaroji elgėsi agresyviai ne dėl atvykusių policininkų elgesio, o dėl psichinės ligos paūmėjimo, pasireiškusio fizinės agresijos nukreipimu į kitus asmenis.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pareigūnai, mėgindami sulaikyti moterį, panaudojo specialiąsias priemones – elektroimpulsinius prietaisus „Tazer“, lazdą, fizinę jėgą, ašarines dujas, tačiau šios priemonės jos neveikė arba jų poveikis buvo trumpalaikis.
Nušautos moters sūnūs iš D. Šerpyčio ir Lietuvos valstybės prašė jiems priteisti 100 tūkst. eurų, tai yra kiekvienam po 50 tūkst. eurų. Apeliacinis teismas šį ieškinį byloje paliko nenagrinėtą.
Pareigūnus moteris puolė su peiliu
D. Šerpyčiui baudžiamoji byla buvo iškelta po 2023 m. gruodžio įvykių, kai jis tarnybos metu Vilniaus rajone nušovė agresyvią moterį.
ELTA primena, kad tragedija įvyko Vilniaus rajone. Agresyvi, psichikos sutrikimų turėjusi 1972 m. gimusi moteris su kastuvu puolė ir aptalžė pas ją atvykusius medikus bei greitosios medicinos pagalbos automobilį, po to su peiliu puolė atvykusius policijos pareigūnus.
Prokuratūra sako, kad pareigūnus pasitikę medikai paaiškino, kad juos, atvykusius pagal iškvietimą, užpuolė psichikos sveikatos sutrikimų turinti moteris, kuri po konflikto su medikais užsidarė savo namuose.
Į moterį policininkas D. Šerpytis iš viso paleido penkis šūvius, po kurių ji mirė įvykio vietoje.
