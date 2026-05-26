Po žeme iškastu urvu į Lietuvą atropojo 38 migrantai – pasieniečiai juos grąžino į Baltarusiją

Afganistano ir Irano piliečiais prisistačiusius atėjūnus VSAT pareigūnai apgręžė atgal į Baltarusiją.
Įsibrovėlius VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai sugaudė pirmadienio naktį, kai šie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone.
Ginantis nuo neteisėtos migracijos čia Lietuvos pusėje prie sienos linijos yra pastatytas fizinis barjeras – tvora ir koncertinos piramidė. Abipus sienos auga miškas.
Naujas migrantų būdas: 18 atėjūnų atropojo urvu
38 po žeme iš Baltarusijos atropojusius migrantus tamsoje miške gaudė ir VSAT patruliai, ir kinologai su tarnybiniais šunimis, ir VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ pareigūnai.
Pagalbon atskubėjo ir iš oro vietovę naktį žvalgė VSAT sraigtasparnio „Eurocopter“ įgula, tai pat buvo naudojami VSAT bepiločiai orlaiviai.
Visi toli nespėję pasprukti atėjūnai buvo sulaikyti. 36 iš jų pristatė Afganistano piliečiais. Dokumentus iš jų turėjo 23. Dar du užsieniečiai teigė esantys Irano piliečiai, bet jokių dokumentų jie neturėjo.
Šiems migrantams, kaip visada daroma, buvo atlikti individualūs vertinimai. Jų metu Gintaro Žagunio užkardos pareigūnai nustatė, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių.
Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta teisės aktų nustatyta tvarka įsibrovėlių neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją.
Prieš tai VSAT pareigūnai jiems pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir lauko sąlygomis laiką leisti skirtais daiktais. Tik 4 atėjūnai juos paėmė, kiti atsisakė.
Įvykis tiriamas.
Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir balandžio 6 d. Vilniaus rajone bei gegužės 6 d. Varėnos rajone. Tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti ne be Baltarusijos pareigūnų žinios.
Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją – 194, o į Latviją – net 3 964.
