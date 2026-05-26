Šįkart nuolatinis baltarusiškų cigarečių „kurjeris“ administracine atsakomybe neatsipirks

Pirmadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą Latežerio kaimo (Druskininkų sav.) apylinkėse, valstybės sienos apsaugos zonoje, pastebėjo ir sulaikė vyrą, apsikrovusį žalios spalvos ryšuliais.
Sulaikytasis prisipažino, kad juose gabena baltarusiškas cigaretes. Šis 24-erių Varėnos rajono gyventojas – nuolatinis Kabelių pasieniečių „klientas“. Pastarąjį kartą VSAT pareigūnai jį buvo sučiupę mažiau kaip prieš dvi savaites, gegužės 14-ąją.
Pasieniečiai vyrą pristatė į Kabelių pasienio užkardą.
Prapjovus ryšulius rasta 1 120 pakelių cigarečių „Minsk superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 6 171 euras.
Be to, paaiškėjo, kad varėniškis nėra įrašytas į VSAT sudaromą žmonių, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, sąrašą.
Dėl sistemingai vykdomos nusikalstamos veikos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Sulaikytasis atsidūrė areštinėje. Antradienį po apklausos jis buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Nelegalios cigaretės laikinai saugomos Kabelių pasienio užkardoje.
