Lietuvos dienaKriminalai

Sostinėje viešoje vietoje vyras grasino nepilnametėms

2026 m. gegužės 26 d. 08:57
Vilniuje pirmadienį vyras grasino dviem nepilnametėms, informavo policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 17.30 val. Vilniuje, viešoje vietoje, neblaivus (2,71 prom.) vyras (gim. 1985 m.) grasino dviem nepilnametėms (gim. 2013 m. ir 2014 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
VilniusSmurtasgrasinimai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.