Sostinėje viešoje vietoje vyras grasino nepilnametėms

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 17.30 val. Vilniuje, viešoje vietoje, neblaivus (2,71 prom.) vyras (gim. 1985 m.) grasino dviem nepilnametėms (gim. 2013 m. ir 2014 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
