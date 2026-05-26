Tauragėje ir Telšių rajone – kontrabandinių cigarečių bei naminės degtinės radiniai

Automobilį vairavo tauragiškis (gim. 1957 m.). Dėl šio pažeidimo vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnio 8 dalį. Už tokį pažeidimą gresia bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų bei automobilio konfiskavimas.
Tą pačią dieną darbo netrūko ir Šilalės policijos pareigūnams. Gavę informacijos, kad 1957 metais gimusi moteris gali neteisėtai laikyti akcizais neapmokestinamas prekes, pareigūnai atliko kratą jai priklausančiose patalpose Telšių rajone.
Kratos metu pareigūnai aptiko 1 680 pakelių kontrabandinių cigarečių bei apie 11 litrų naminės degtinės. Moters atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas.